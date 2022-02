Stríðið í Úkraínu – 4.500 Rússar sagðir hafa fallið eða særst – Frétt í framvindu

Hart var barist í Kyiv og Kharkiv um helgina og í nótt. Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, fyrirskipaði í gær þeim viðbragðssveitum rússneska hersins sem hafa kjarnorkuvopn til umráða í aukna viðbragðsstöðu. Flestum fréttaskýrendum ber saman um að með þessu sé hann að reyna að hræða Vesturlönd en telja má að viðbrögð þeirra og refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásarinnar hafi verið miklu harkalegri og þyngri en hann átti von á.

Hér fyrir neðan verður skýrt frá helstu atburðum næturinnar og morgunsins í Úkraínu og því sem þeim tengist.

Uppfært klukkan 06.50 – Kauphöllin í Moskvu hefur frestað opnun viðskipta í dag um þrjár klukkustundir. Engin viðskipti verða á gjaldeyrismarkaði í dag. The Guardian skýrir frá þessu. Þessi frétt kemur í kjölfar frétta af enn frekara falli rússnesku rúblunnar í kjölfar efnahagsþvingana Vesturlanda gegn Rússlandi.

Uppfært klukkan 06.42 – Meta, sem á Facebook og Instagram, hefur lokað 40 fölskum aðgöngum á samfélagsmiðlunum síðustu 48 klukkustundir en þeir voru notaðir til að dreifa röngum upplýsingum. Meta segir að hópar, sem styðja málstað Rússlands, noti falska aðganga eða brjótist inn á aðganga ákveðinna aðila til að grafa undan Úkraínu. Þar á meðal eru úkraínskir stjórnmálamenn, hermenn og fréttamenn.

Uppfært klukkan 06.11 – Allt til reiðu í Hvíta-Rússlandi fyrir viðræður sendinefnda Rússlands og Úkraínu. Þetta segir Polina Ivanona, blaðamaður hjá Financial Times, í færslu á Twitter.

Good morning. Belarus state media Belta reporting that a room has been prepared for Russia-Ukraine talks pic.twitter.com/hSKLoihr3M

— Polina Ivanova (@polinaivanovva) February 28, 2022