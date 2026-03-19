United gæti fengið væna summu fyrir Greenwood í sumar

Mason Greenwood gæti verið á leið í nýtt félag í sumar, en framherjinn hjá Marseille hefur vakið áhuga stórliðsins Juventus.
Greenwood, sem er 24 ára gamall, hefur átt frábært tímabil í Frakklandi og skorað 25 mörk í 38 leikjum auk þess að leggja upp átta mörk. Frammistaða hans hefur vakið athygli víða um Evrópu.
Samkvæmt ítölskum miðlum gæti Marseille neyðst til að selja leikmanninn ef félagið nær ekki sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. Liðið er sem stendur í þriðja sæti Ligue 1, en baráttan er hörð og stutt í næstu lið.
Ef til sölu kemur er talið að Marseille myndi krefjast að minnsta kosti 43 milljóna punda fyrir Greenwood. Manchester United myndi einnig fá hluta af þeirri upphæð vegna endursöluklausu í samningi hans, talið er að klásúlan sé 40-50 prósent.
Juventus hefur lengi haft áhuga á Greenwood og reyndi meðal annars að fá hann áður en hann gekk til liðs við Marseille árið 2024.