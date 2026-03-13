Vilja framherja þrátt fyrir mikla eyðslu síðasta sumar

Newcastle United hyggst styrkja sóknarlínu sína í sumar þrátt fyrir að hafa eytt um 124 milljónum punda í framherja á síðasta ári, samkvæmt frétt Mail.
Félagið fékk Nick Woltemade og Yoane Wissa síðasta sumar en hvorugur hefur fundið takinn.
Forráðamenn félagsins eru sagðir vera á höttunum eftir nýjum framherja fyrir næsta tímabil þar sem þeir vilja auka breidd og samkeppni í sókninni. Þrátt fyrir miklar fjárfestingar í stöðunni á síðasta ári telja stjórnendur að liðið geti enn bætt sig á þeim stað.
Samhliða leitinni að nýjum framherja hefur Newcastle einnig sýnt áhuga á ungum leikmanni frá Þýskalandi. Um er að ræða Said El Mala, 19 ára kantmann sem leikur með Köln og hefur einnig verið í U21-landsliði Þýskalands.
El Mala er talinn einn af efnilegri sóknarmönnum þýska boltans og hefur vakið athygli með hraða og tæknilegri getu.