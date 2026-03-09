Hræðileg paneka spyrna kostaði Brentford – West Ham í átta liða úrslit

West Ham tryggði sér sæti í átta liða úrslitum enska bikarsins eftir dramatískan sigur á Brentford í vítaspyrnukeppni.
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli eftir venjulegan leiktíma og framlengingu, en West Ham hafði betur í vítaspyrnukeppninni, 5-3. Leikmenn West Ham skoruðu úr öllum sínum spyrnum, en Dango Ouattara reyndi svokallaða Panenka-spyrnu fyrir Brentford sem mistókst og reyndist eina vítaspyrnan sem fór forgörðum.
West Ham hafði gert sjö breytingar á byrjunarliði sínu fyrir leikinn, en það kom ekki í veg fyrir að liðið tryggði sér áframhald í keppninni.
Með sigrinum hefur West Ham tryggt sér heimaleik gegn Leeds United í átta liða úrslitum bikarsins.
Bæði lið hafa átt erfitt tímabil í ensku úrvalsdeildinni.