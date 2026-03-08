fbpx
Tyrkirnir ætla ekki að borga uppsett verð

Vilja ræða nýjan og betri samning þrátt fyrir vandræði innan vallar

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 8. mars 2026 16:30

Manchester City ætlar að bjóða Phil Foden nýjan samning þegar núverandi samningur hans rennur út í lok næsta tímabils.

Samkvæmt The Athletic vilja forráðamenn félagsins halda enska landsliðsmanninum áfram hjá liðinu til lengri tíma. Foden hefur verið einn af uppöldum leikmönnum Manchester City og gegnt mikilvægu hlutverki í liði Pep Guardiola á síðustu árum.

Hins vegar er talið að samningaviðræður gætu orðið flóknar. Frammistaða miðjumannsins, sem er 25 ára gamall, hefur verið nokkuð óstöðug á tímabilinu og það gæti haft áhrif á hvernig samningurinn verður mótaður.

Foden hefur engu að síður verið lykilmaður í uppbyggingu Manchester City og hefur unnið fjölda titla með félaginu, þar á meðal ensku úrvalsdeildina og Meistaradeild Evrópu.

Forráðamenn City vilja því tryggja að hann verði áfram hluti af liðinu á næstu árum, þó að viðræður um nýjan samning geti tekið tíma.

