Föstudagur 06.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Þeir sem Maguire á að hafa beitt ofbeldi krefjast aðgerða – Vilja að hann fái bann frá fótbolta

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Beðinn um að mæta ekki í vinnuna og verður rekinn – Var áður í stóru hlutverki hjá Arsenal

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 6. mars 2026 10:00

Lesa nánar

Nottingham Forest hefur samkvæmt fréttum bannað Edu Gaspar að mæta á æfingasvæði eða heimavöll félagsins aðeins átta mánuðum eftir að hann hóf störf sem yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu.

Edu, sem er 47 ára gamall og fyrrverandi yfirmaður knattspyrnumála hjá Arsenal, er sagður á barmi þess að verða rekinn eftir að honum var tilkynnt að hann ætti ekki að heimsækja hvorki æfingasvæðið né City Ground-leikvanginn.

Brasilíumaðurinn var ráðinn til Nottingham Forest síðasta sumar eftir að hafa yfirgefið Arsenal, þar sem hann gegndi lykilhlutverki í uppbyggingu liðsins undir stjórn Mikel Arteta.

Eigandi Forest, Evangelos Marinakis, réð Edu til að hafa yfirumsjón með öllum knattspyrnutengdum málefnum félagsins, þar á meðal leikmannakaupum, frammistöðu liðsins, leikmannahópsstefnu og þróun ungra leikmanna.

Samkvæmt Telegraph var Edu ekki viðstaddur 2-2 jafntefli Forest gegn Manchester City á miðvikudag og er það þriðji leikurinn í röð sem hann hefur misst af.

Þrátt fyrir mikilvægt stig á Etihad-vellinum hefur tímabilið verið erfitt fyrir Nottingham Forest. Liðið situr í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti þegar keppnin fer að harðna.

433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Velta fyrir sér möguleikunum ef Íran hættir við þátttöku á HM
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Bæjarar halda áfram að horfa til Englands eftir góð kaup síðustu ár

Bæjarar halda áfram að horfa til Englands eftir góð kaup síðustu ár
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Skutu á hótelið sem hann dvaldi á – „Algjör ringulreið“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Komst að vændiskaupum eiginmannsins – Svona brást hún við
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Ofurtölvan stokkar spilin eftir leiki vikunnar – Skelfileg niðurstaða Liverpool

Ofurtölvan stokkar spilin eftir leiki vikunnar – Skelfileg niðurstaða Liverpool
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Þetta yrðu fjárhagslegu afleiðingarnar af því að Tottenham falli um deild

Þetta yrðu fjárhagslegu afleiðingarnar af því að Tottenham falli um deild
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Arteta kaldhæðinn í svörum – Gaf í skyn að hann tæki ekki mikið mark á gagnrýni frá þessum manni
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Baunað á einn vinsælasta fréttamann heims – Athæfi hans sagt hættulegt fyrir fjölmiðla

Baunað á einn vinsælasta fréttamann heims – Athæfi hans sagt hættulegt fyrir fjölmiðla
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Markús Páll sagður á leið upp á Skaga
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Leikmaður Manchester City sagður bitur eftir þessi ummæli í gær – Myndband
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Real Madrid hættir við möguleg kaup

Real Madrid hættir við möguleg kaup
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Thomas Frank gæti fljótt fengið starf í ensku úrvalsdeildinni

Thomas Frank gæti fljótt fengið starf í ensku úrvalsdeildinni
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Real Madrid setur áhugaverðan kost á blað fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Bayern vill undirbúa lífið þegar Harry Kane fer – Með einn öflugasta framherja í heimi á blaði
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Látinn eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Varð að hætta eftir að flugeld var kastað í hann

Látinn eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Varð að hætta eftir að flugeld var kastað í hann
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Ekki í fyrsta sinn sem Scholes hjólar í Carrick
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Tölurnar frá gærkvöldinu vekja athygli – Arsenal setti persónulegt met í að tefja leik
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Sviptur ökuréttindum og segist ætla að bæta ráð sitt
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Verulega ósáttur með Arsenal og aðferðir þeirra eftir gærkvöldið – „Er það það sem áhorfendur eru að borga fyrir?“

Verulega ósáttur með Arsenal og aðferðir þeirra eftir gærkvöldið – „Er það það sem áhorfendur eru að borga fyrir?“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Andar köldu á milli þeirra sem sjá um mál Mainoo og United

Andar köldu á milli þeirra sem sjá um mál Mainoo og United
433Sport
Í gær
Ársreikningur Víkings vekur mikla athygli – Gríðarlegt tap á síðasta ári en staðan sterk
433Sport
Í gær

Kaldar kveðjur frá Brooklyn til foreldra sinna – Ánægður með eiginkonu sína

Kaldar kveðjur frá Brooklyn til foreldra sinna – Ánægður með eiginkonu sína
433Sport
Í gær
Eyðir færslum þar sem hann urðaði yfir Carrick – „Michael hefur klárlega eitthvað sérstakt við sig“
433Sport
Í gær
Vildi ekki fara úr húsi og grét heima hjá sér síðasta haust
433Sport
Í gær

Beckham og Victoria vekja athygli – Senda afmæliskveðjur á son sinn sem vill ekkert með þau hafa

Beckham og Victoria vekja athygli – Senda afmæliskveðjur á son sinn sem vill ekkert með þau hafa
433Sport
Í gær

United hefur ekki neinn áhuga á að selja meiðslapésa

United hefur ekki neinn áhuga á að selja meiðslapésa
433Sport
Í gær
Setur allt á hliðina með myndum á Instagram – Gegnsæ föt og aðeins í nærbuxum
433Sport
Í gær
Arsenal sagt að gleyma þessu – Fá ekki framherjann í sumar