Beðinn um að mæta ekki í vinnuna og verður rekinn – Var áður í stóru hlutverki hjá Arsenal

Nottingham Forest hefur samkvæmt fréttum bannað Edu Gaspar að mæta á æfingasvæði eða heimavöll félagsins aðeins átta mánuðum eftir að hann hóf störf sem yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu.
Edu, sem er 47 ára gamall og fyrrverandi yfirmaður knattspyrnumála hjá Arsenal, er sagður á barmi þess að verða rekinn eftir að honum var tilkynnt að hann ætti ekki að heimsækja hvorki æfingasvæðið né City Ground-leikvanginn.
Brasilíumaðurinn var ráðinn til Nottingham Forest síðasta sumar eftir að hafa yfirgefið Arsenal, þar sem hann gegndi lykilhlutverki í uppbyggingu liðsins undir stjórn Mikel Arteta.
Eigandi Forest, Evangelos Marinakis, réð Edu til að hafa yfirumsjón með öllum knattspyrnutengdum málefnum félagsins, þar á meðal leikmannakaupum, frammistöðu liðsins, leikmannahópsstefnu og þróun ungra leikmanna.
Samkvæmt Telegraph var Edu ekki viðstaddur 2-2 jafntefli Forest gegn Manchester City á miðvikudag og er það þriðji leikurinn í röð sem hann hefur misst af.
Þrátt fyrir mikilvægt stig á Etihad-vellinum hefur tímabilið verið erfitt fyrir Nottingham Forest. Liðið situr í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti þegar keppnin fer að harðna.