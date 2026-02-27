fbpx
Föstudagur 27.febrúar 2026

Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi

Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 27. febrúar 2026 22:00

Gareth Southgate

Lesa nánar

Gareth Southgate segist ekki hafa nokkurn áhuga á að taka við liði í ensku úrvalsdeildinni á næstunni.

Þessi fyrrum landsliðsþjálfari Englands hefur verið án starfs síðan 2024 og meðal annars verið orðaður við Manchester United, sem ætlar að ráða stjóra til frambúðar í sumar.

„Ég hef enga löngun til að fara og stýra liði í ensku úrvalsdeildinni. Ástríða mín er ekki þar eins og er,“ segir Southgate hins vegar.

Michael Carrick er bráðabirgðastjóri United og hefur gert frábærlega hingað til. Þó nokkrir, þar á meðal Carrick sjálfur, hafa verið orðaðir við stöðuna þegar kemur að ráðningu í sumar.

