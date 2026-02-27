Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi

Gareth Southgate segist ekki hafa nokkurn áhuga á að taka við liði í ensku úrvalsdeildinni á næstunni.
Þessi fyrrum landsliðsþjálfari Englands hefur verið án starfs síðan 2024 og meðal annars verið orðaður við Manchester United, sem ætlar að ráða stjóra til frambúðar í sumar.
„Ég hef enga löngun til að fara og stýra liði í ensku úrvalsdeildinni. Ástríða mín er ekki þar eins og er,“ segir Southgate hins vegar.
Michael Carrick er bráðabirgðastjóri United og hefur gert frábærlega hingað til. Þó nokkrir, þar á meðal Carrick sjálfur, hafa verið orðaðir við stöðuna þegar kemur að ráðningu í sumar.