Segir leikmanni sínum að halda haus eftir orðróma um Arsenal

Eddie Howe, stjóri Newcastle, hvetur Anthony Gordon til að halda fullri einbeitingu eftir að leikmaðurinn var orðaður við Arsenal.
Gordon hafnaði þessum sögusögnum reyndar og kallaði og sagði þær algjört bull. Howe var spurður út í þetta og var meðal annars minntur á Alexander Isak, sem fór í verkfall til að komast frá Newcastle til Liverpool í sumar.
„Umræðan er hluti af nútímafótbolta. Lykilatriðið er hvernig þú bregst við henni. Það er ekkert hægt að gera nema tryggja að menn haldi einbeitingu og hugsi um næsta leik,“ sagði Howe meðal annars um málið.