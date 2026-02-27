Jóhann segir fréttirnar frá Eyjum merki um vandræðagang – „Það stappar ekki stálinu í neinn“

Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.
ÍBV kemur inn í mótið með nýjan þjálfara, Aleksandar Linta, sem tekur við af Þorláki Árnasyni, sem hætti óvænt eftir að hafa náð frábærum árangri með nýliðana í fyrra.
Eyjamenn fóru í þjálfaraleit og var Aron Baldvin Þórðarson, aðstoðarþjálfari Víkings, sterklega orðaður við liðið.
„Þeir fóru svolítið langt niður á blaðinu sínu. Maður hélt þeir væru að landa Aroni frá Víkingi. Það voru nokkrir búnir að segja takk en nei takk.
Þetta hefur svolítið borið þess merki að vera vandræðagangur og það stappar ekki stálinu í neinn,“ sagði Jóhann.
„Að því sögðu þá hafa þeir verið gjarnir sögulega séð á að koma með leikmenn seint inn í þetta. Ef það gerist núna gætu þeir komið okkur á óvart,“ bætti hann við.
„Þeir geta stungið upp í mann, eins og þeir sannarlega gerðu í fyrra,“ skaut Sigurbjörn inn í.
Umræðan er í spilaranum.