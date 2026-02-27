FH neitaði að klára leikinn vegna veðurs

Fylkir og FH mættust í A-deild Lengjubikars karla í kvöld þar sem heimamenn höfðu yfirhöndina í erfiðum aðstæðum.
Eftir kaldan og leiðinlegan fyrri hálfleik, þar sem veðrið setti svip sinn á leikinn, var staðan 1-0 fyrir Fylki.
Í leikhléi rættist nokkuð úr veðrinu og völlurinn var hreinsaður af snjó.
Þrátt fyrir það ákváðu FH-ingar að snúa ekki aftur inn á völlinn og neituðu að halda leiknum áfram. Í kjölfarið var leikurinn dæmdur Fylki í vil og fær liðið skráðan 3-0 sigur.
Með sigrinum er Fylkir með fullt hús stiga eftir þrjár umferðir og markatöluna 9-0. FH hefur hins vegar safnað fjórum stigum úr fyrstu fjórum leikjum sínum í keppninni.