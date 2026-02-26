Real Madrid tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar með 2-1 sigri á Benfica og 3-1 samanlagt. Leikurinn var þó litaður af umræðu um kynþáttaníð.
Vinicius Junior sakaði Gianluca Prestianni um kynþáttaníð í fyrri leiknum. Sá síðarnefndi neitar sök en fékk eins leiks bann og missti af seinni viðureigninni.
„Þetta er sigur fyrir alla sem standa gegn kynþáttafordómum. Það eru mikilvægari hlutir en fótbolti,“ sagði Aurelien Tchouameni, leikmaður Real Madrid um sigurinn.
Vinicius skoraði í báðum leikjunum og voru liðsfélagar hans afar glaðir með að sjá hann skora í gær eftir alla umræðuna. „Dansinn heldur áfram,“ skrifaði hann sjálfur á Instagram.