Forseti FIFA tjáir sig um ástandið í Mexíkó – Ísland á leik þar í nótt

Forseti FIFA, Gianni Infantino, segist ekki hafa áhyggjur af því að færa þurfi leiki á HM 2026 frá Mexíkó þrátt fyrir öldu ofbeldis í landinu.
Mexíkó er einn þriggja gestgjafa mótsins, ásamt Bandaríkjunum og Kanada. Opnunarleikurinn fer fram í Mexíkóborg 11. júní þar sem heimamenn mæta Suður-Afríku. Þá eru leikir einnig á dagskrá í Guadalajara.
Óeirðir brutust út eftir að glæpaforinginn Nemesio Oseguera-Cervantes, betur þekktur sem El Mencho, var drepinn af hernum. Í kjölfarið hafa verið gerðar árásir víða um land, sem hefur vakið spurningar um öryggi á HM.
„Nei, ég hef ekki áhyggjur. Við fylgjumst mjög vel með því sem er að gerast í Mexíkó. Við erum í sambandi við yfirvöld og höfum fulla trú á að allt fari vel. Þetta verður hátíð,“ segir Infantino hins vegar.
Hann bætti við að öryggi væri í forgangi og að FIFA treysti gestgjöfunum þremur til að halda mótið án vandræða.
Þess má geta að Ísland mætir Mexíkó í vináttulandsleik þar ytra í nótt og sem stendur verður sá leikur ekki blásinn af þrátt fyrir ástandið.