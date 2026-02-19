Virðist vera að gefast upp hjá Chelsea eftir nokkra mánuði

Enska sóknarmaðurinn Liam Delap, leikmanni Chelsea, virðist ætla að yfirgefa félagið í sumar samkvæmt nýjustu fregnum frá Englandi.
Delap er 23 ára gamall og hefur átt erfitt með að festa sig í sessi hjá Lundúnaliðinu frá því hann gekk til liðs við félagið frá Ipswich síðasta sumar.
Þrátt fyrir takmarkað hlutverk hefur áhugi á honum aukist undanfarið og nokkur félög í ensku úrvalsdeildinni fylgjast grannt með stöðu hans.
Þar á meðal eru Manchester United, Newcastle og Everton, sem öll eru sögð íhuga að gera tilboð í framherjann.
Delap þykir efnilegur og hefur sýnt góða takta þegar hann hefur fengið tækifæri, en samkeppnin hjá Chelsea hefur reynst hörð. Hann gæti því leitað á ný mið í sumar í von um meiri spilatíma.
Chelsea er talið opið fyrir því að selja leikmanninn ef viðunandi tilboð berst.