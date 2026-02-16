Íslandsvinur dregst inn í fjaðrafokið í kringum Beckham-fjölskylduna – Sonurinn nú sagður æfur yfir þessu

Brooklyn Beckham virðist hafa brugðist harkalega við ummælum vinar fjölskyldu sinnar, Íslandsvinarins Gordon Ramsay, um deilur hans við foreldra sína.
Brooklyn, sem er elsti sonur David og Victoriu Beckham, sakaði foreldra sína nýlega um að reyna að grafa undan hjónabandi hans og Nicolu Peltz í yfirlýsingu á Instagram. Hann hélt því fram að foreldrar hans hefðu reynt að eyðileggja sambandið og dreift lygasögum í fjölmiðla. Málið hefur stolið forsíðunum í margar vikur.
Ramsay, sem hefur lengi verið náinn fjölskyldunni, tjáði sig um málið í viðtali og sagðist bera mikla virðingu fyrir því að Brooklyn vildi standa á eigin fótum. Hann bætti þó við að mikilvægt væri að muna hvaðan maður kæmi og kunna meta foreldra sína, enda kæmi sá dagur að þeir yrðu ekki lengur til staðar.
Skömmu eftir að ummælin birtust virðist Brooklyn hafa hætt að fylgja Ramsay, sem er mikill aðdáandi Íslands og kemur oft hingað, á Instagram. Hann fylgdi áður bæði Ramsay, eiginkonu hans og börnum þeirra, en nafnið er nú horfið af fylgjendalista hans.