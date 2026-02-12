Ætla sér að reyna að kaupa Grealish þrátt fyrir meiðslin

Everton hefur áhuga á að semja varanlega við Jack Grealish, leikstjórnanda Manchester City, samkvæmt fréttum The I. Talið er að félagið skoði 25 milljóna punda kaupverð fyrir Englendinginn, sem hefur verið á láni hjá félaginu á þessu tímabili.
Grealish verður þó frá keppni út leiktíðina eftir að hafa orðið fyrir álagsbroti í fæti í 1-0 sigri Everton á Aston Villa þann 18. janúar.
Meiðslin eru áfall fyrir bæði leikmanninn og félagið, enda hafði hann verið að finna sig vel á Goodison Park.
Eftir erfitt tímabil hjá Manchester City virtist Grealish endurheimta sjálfstraustið hjá Everton. Hann skoraði tvö mörk og lagði upp sex í 22 leikjum, en tölfræðin segir ekki alla söguna þar sem hann hefur skapað fjölda færa og verið mikilvægur í sóknarleik liðsins.
Þrátt fyrir meiðslin er Everton sagt meta framlag hans mikils og vilja tryggja sér þjónustu hans til lengri tíma ef samningar nást við City. Grealish er þrítugur og reynslumikill landsliðsmaður Englands.