Bruno ætlar ekki að taka ákvörðun um framtíð sína strax

Miðjumaður Manchester United, Bruno Fernandes, hyggst bíða til loka tímabilsins áður en hann tekur ákvörðun um framtíð sína hjá félaginu. Þetta kemur fram hjá Mirror.
Portúgalinn, sem er 31 árs gamall, er með núverandi samning við United sem gildir til ársins 2027, með möguleika á framlengingu um eitt ár til viðbótar.
Fernandes hefur verið lykilmaður hjá Manchester United undanfarin ár og gegnt hlutverki fyrirliða liðsins.
Þrátt fyrir óvissu í kringum framtíð félagsins og breytingar í þjálfarateyminu er talið að Fernandes vilji einbeita sér að leiknum og árangri liðsins áður en hann tekur afstöðu til næstu skrefa á ferlinum.
Forráðamenn United eru sagðir vilja halda Fernandes áfram, enda er hann einn áhrifamesti leikmaður liðsins bæði innan vallar og utan.
Engin flýti er talin á samningsmálum þar sem samningur hans er enn til langs tíma, og því mun framtíð hans líklega ráðast eftir hvernig tímabilið þróast hjá Rauðu djöflunum.