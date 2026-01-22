Ungur maður bráðkvaddur í miðjum leik í gær – „Þetta var svo skyndilegt, það var enginn tími fyrir neitt“

Harmleikur átti sér stað í portúgölskum fótbolta í gærkvöldi þegar Nassur Bacem, varnarmaður LGC Moncarapachense, lést eftir að hafa hnigið niður í bikarleik gegn Imortal DC.
Atvikið átti sér stað á 27. mínútu í leik liðanna í þriðju umferð Algarve-bikarsins, sem fram fór í Olhao. Bacem, sem var 27 ára gamall vinstri bakvörður, fór í hjartastopp á vellinum.
Læknar og sjúkraþjálfarar beggja liða veittu honum strax fyrstu hjálp og neyðarþjónusta var kölluð á vettvang, en lífi hans varð ekki bjargað og hann var úrskurðaður látinn á staðnum.
Moncarapachense, sem leikur í fjórðu deild í Portúgal, staðfesti andlátið í færslu á Instagram. „Leikmaðurinn hneig til jarðar eftir hjartastopp. Allar neyðaraðgerðir voru virkjaðar samstundis, en því miður var ekki hægt að bjarga honum.“
Forseti félagsins, Nemésio Martins, tjáði sig einnig. „Ég á engin orð. Þetta var svo skyndilegt, það var enginn tími fyrir neitt.“
Leiknum var hætt í kjölfarið og portúgalskur fótbolti syrgir nú ungan leikmann sem féll frá allt of snemma.