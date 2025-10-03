Eiður Smári telur endurkomu líklega en segir eitt og annað fráhrindandi – „Ég ætla að nefna eitt dæmi þar sem ég gat misst hausinn“

Fótboltagoðsögnin Eiður Smári Guðjohnsen segir að hann muni snúa aftur í þjálfun einn daginn. Sem stendur veit hann þó ekki hvenær rétti tímapunkturinn verður eða hvaða staður myndi henta honum best.
Eiður ræddi þessi mál í hlaðvarpinu Dr. Football. Nokkrar þjálfarastöður hafa losnað á Íslandi undanfarið, þar á meðal hjá FH, þar sem Eiður þjálfaði einmitt síðast. Er það jafnframt eina félagsliðið sem hann hefur þjálfað.
„Ég get alveg séð það fyrir mér en ég þarf að vera 100 prósent tilbúinn í það. Það fer eftir því hvar það er og undir hvaða kringumstæðum. Ég elska að vera úti á velli, setja upp æfingar og undirbúa leiki, en allt bullið í kring getur gert mig geðveikan,“ sagði Eiður, aðspurður um endurkomu í þjálfun.
„Því miður er ég enn smá tilfinningavera og þetta ristir oft djúpt. Eins og að tapa bikarúrslitaleik þó leikurinn hafi verið frábær og við gáfum allt í þetta. Þá líður mér sennilega verr en ef ég hefði tapað þegar ég var að spila,“ sagði hann, en Eiður kom FH í bikarúrslit 2022.
Eiður, sem lék auðvitað með liðum eins og Barcelona og Chelsea á ferlinum, segir það erfiðara að tapa leikjum sem þjálfari en leikmaður.
„Þú gefur frá þér allar upplýsingar sem þú getur en þér finnst þú samt svo ráðalaus. Eitt lítið atriði getur skipt svo miklu máli. Þegar þú ert inni á vellinum hefurðu á tilfinningunni að þú getir gert eitthvað í þessu.“
Eiður ræddi þá aðeins fótboltakúltúrinn á Íslandi.
„Það sem vantar á Íslandi er að leikmenn beri miklu meiri virðingu fyrir æfingunni sjálfri. Ég ætla að nefna eitt dæmi þar sem ég gat misst hausinn. Það er sendingaræfing, enginn mótherji, engir varnarmenn, ekki neitt og boltinn rúllar eitthvað í burtu, léleg móttaka, léleg sending. Þá er bara tekinn næsti bolti og haldið áfram. Það er enginn næsti bolti, boltinn er farinn. Þið misstuð hann, hlaupið á eftir honum og drullist til að halda honum, það er enginn á móti ykkur. Það geta allir sent boltann og tekið á móti honum. Þá er þetta spurning um hvort þetta sé einbeitingarleysi, finnst þeim þetta óþarfi? Vinnusemi er eitthvað sem maður býst alltaf við frá leikmönnum, mistök eru ekkert vandamál.“
Sem fyrr segir ætlar Eiður sér að snúa aftur í þjálfun þegar tímapunkturinn er réttur. „Á einhverjum tímapunkti á ég eftir að fara aftur í þjálfun. Það verður bara að koma í ljós hvenær og á hvaða stað.“
Klippan þar sem Eiður ræðir þessi mál er í spilaranum hér ofar.