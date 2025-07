Oasis heiðraði minningu Jota á fyrstu tónleikunum í 16 ár – Sjáðu myndbandið

Stórhljómsveitin Oasis heiðraði minningu Diogo Jota í gær en hann lét lífið í hræðilegu bílslysi fyrir helgi.

Báðir meðlimir Oasis eru harðir stuðningsmenn Manchester City sem berst reglulega við Liverpool um titla.

Jota var leikmaður Liverpool áður hann lést í bílslysi ásamt bróður sínum og verður þeirra sárt saknað í knattspyrnuheiminum.

Oasis sungu lagið ‘Live Forever’ á tónleikum í Cardiff í gær þar sem mynd af Jota birtist á skjánum.

Þetta voru fyrstu tónleikar Oasis í heil 16 ár en bandið hefur ekki verið starfandi síðan 2009.

Live Forever and a beautifully poignant tribute to Diogo Jota as his LFC shirt flashed on to screen @oasis pic.twitter.com/3zAVkkQOHi

— Dianne Bourne (@diannebourne) July 4, 2025