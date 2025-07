Grétu er þeir minntust Jota og bróður hans

Það var afskaplega erfitt fyrir Joao Cancelo og Ruben Neves að mæta til leiks í kvöld á HM félagsliða.

Þeir eru leikmenn Al Hilal sem spilar við Fluminense en leikurinn er enn í gangi.

Báðir leikmenn grétu áður en flautað var til leiks en góðvinur þeirra lést í gær í hræðilegu bílslysi.

Diogo Jota lést ásamt bróður sínum og var þeirra minnst fyrir upphafsflautið í kvöld.

Myndband af þessu má sjá hér.

Joao Cancelo and Ruben Neves were in tears during the minute of silence held for Diogo Jota and his brother, Andre Silva. 🇵🇹💔

This is absolutely heartbreaking. 💔 pic.twitter.com/yVPtCcSE3h

