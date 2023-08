Sádarnir halda áfram að bögga Liverpool og vilja nú kaupa varnarmann liðsins

Al Ittihad í Sádí Arabíu hefur ekki bara áhuga á því að kaupa Mo Salah því nú berast fréttir af því að þeir vilji Joe Gomez frá Liverpool.

Fabrizio Romano segir frá því að Al Ittihad hafi gríðarlegan áhuga á að kaupa Gomez.

Fjölhæfni enska varnarmannsins er sögð ástæða þess að meistararnir frá síðustu leiktíð vilja kaupa hann.

Romano segir að Liverpool vilji ekki selja Gomez en félagaskiptaglugginn lokar á fimmtudag.

Gomez gæti spilað stórt hlutverk næstu vikur hjá Liverpool þar sem Virgil van Dijk er líklega á leið í fjögurra leikja bann.

