Sjáðu reiðan Klopp drulla yfir fréttamann: „Þú færð bara tvær spurningar“

Englandsmeistarar Liverpool hafa ekki verið upp á sitt besta á þessu tímabili. Liðið tapaði fyrir Manchester City 4-1 í gær og vonir liðsins um að verja titil sinn eru farnar að dvína.

Liverpool var nánast óstöðvandi á síðustu leiktíð sem varð til þess að liðið hampaði sínum fyrsta Englandsmeistaratitli í rúm þrjátíu ár. Hins vegar er liðinu að ganga verr á þessu tímabili og kristallast það í stigasöfnun liðsins.

Á sama tímapunkti í fyrra var Liverpool með 67 stig eftir 23 leiki, 40 stig eftir 23 leiki, 27 stigum færra.

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool var í vondu skapi eftir leik og spurningar frá einum fréttamanni fóru verulega í taugarnar á honum. Fréttamaðurinn spurði um það hvort Liverpool ætti möguleika á að ná City sem situr á toppnum.

Liverpool er tíu stigum á eftir City sem á þó leik til góða, Klopp vildi meina að stigin væru þrettán.



„Þú ættir að undirbúa þig betur, hvernig getur þú spurt svona ef við erum 13 stigum á eftir. Hvernig getur þú talið að þetta sé eðlileg spurning? Þetta er þér að kenna, þú færð bara tvær spurningar,“ sagði reiður Klopp.

Is there really any fucking need for this?? The reporter asks a reasonable question and is hammered by Klopp who also decides the gap is 13 points not 10. Even though it actually is 10 like the reporter said. Embarrassing.

pic.twitter.com/Z2d8TPjyE0

— Jay Motty (@JayMotty) February 8, 2021