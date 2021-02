Manchester City á fljúgandi siglingu – Jöfnuðu met í dag

Fátt virðist geta stöðvað Manchester City um þessar mundir. Liðið vann í dag 4-1 sigur á Liverpool á Anfield og er í 1. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 5 stiga forskot og á leik til góða á liðin fyrir neðan sig.

Síðasti tapleikur Manchester City kom gegn Tottenham þann 21. nóvember 2020 og liðið tapaði síðast stigum þann 15. desember síðastliðin í 1-1 jafntefli gegn West Brom.

Síðan þá hafa lærisveinar Pep Guardiola unnið 14 leiki í röð í öllum keppnum og jafna þar með met félags í ensku úrvalsdeildinni yfir flesta sigurleiki í röð í öllum keppnum.

Í þessum fjórtán sigurleikjum hefur Manchester City skorað 37 mörk, fengið á sig 4 mörk og haldið marki sínu hreinu í tíu skipti.

WWWWWWWWWWWWWW

Goals: 37

Conceded: 4

Clean sheets: 10

Man City equal the English top-flight record for most consecutive wins across all competitions. 🙌 pic.twitter.com/1ELCLvvoBx

— Squawka Football (@Squawka) February 7, 2021