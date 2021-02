Völdu Jóhann Berg mann leiksins – Skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu

Jóhann Berg Guðmundsson átti góðan leik er Burnley gerði 1-1 jafntefli við Brighton í ensku úrvalsdeildinni í dag.

Jóhann Berg skoraði eina mark Burnley í leiknum er hann jafnaði leikinn á 53. mínútu. Hann fær einkunnina 8 í einkunnargjöf SkySports og var valinn maður leiksins.

Jóhann Berg ógnaði marki Brighton oft í leiknum með snerpu sinni og sendingum. Hann átti 26 heppnaðar sendingar í leiknum af 31 sendingu og skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu.

⭐️ Man of the Match, @BurnleyOfficial‘s Johann Berg Gudmundsson

51 touches

Completed 26/31 passes

2 chances created

2 shots, 1 on target

1st goal since August 2019 pic.twitter.com/qZ1T5uY0xF

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 6, 2021