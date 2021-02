Martinez lýsir því hvernig hann brást við eftir erfiðan leik gegn West Ham

Emiliano Martinez, markvörður Aston Villa, stóð í rammanum í 1-0 sigri gegn sínum fyrrum liðsfélögum í Arsenal.

Martinez var í ítarlegu viðtali hjá The Athletic þar sem lesendum gefst betri sýn á það hvernig hann vinnur sem atvinnumaður.

Hann hefur staðið sig virkilega vel með Aston Villa á tímabilinu og hefur haldið markinu hreinu í ellefu skipti. Hann átti hins vegar slæman dag í leik gegn West Ham í miðri viku og lýsir því hvernig hann tókst á við þau vonbrigði eftir leik.

„Ég fékk á mig þrjú mörk úr færum sem ég fæ yfirleitt aldrei á mig mörk úr,“ sagði Martinez í viðtali hjá The Athletic.

Hann fékk því framherja Aston Villa að eyða með sér aukatíma á æfingasvæði Aston Villa og bað þá um að skjóta á markið úr svipuðum færum.

„Ég fékk þá á mig 20 skot úr svipuðum færum og ekkert skot endaði í markinu. Ég vil bæta mig og ef ég fæ á mig mark í leik þá get ég bætt mig til þess að koma í veg fyrir það,“ sagði Emiliano Martinez, markvörður Aston Villa.

Martinez, gekk til liðs við Aston Villa fyrir tímabilið frá Arsenal, þar sem hann hafði verið varamarkvörður liðsins um langt skeið. Martinez lék þó stórt hlutverk í liði Arsenal á síðasta tímabili og átti stóran þátt í því að liðið varð bikarmeistari.

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, gat hins vegar ekki lofað honum byrjunarliðssæti í liði Arsenal á þessu tímabili og því ákvað Martinez að róa á önnur mið.

Only Ederson (13) has kept more clean sheets this season than Emiliano Martinez (11). 🧤 pic.twitter.com/1fMeKeKZQK

— Squawka Football (@Squawka) February 6, 2021