Hazard svarar gagnrýninni og sýnir „bumbuna“

Eden Hazard, leikmaður Real Madrid, hefur svarað fyrir sig eftir gagnrýni sem hefur heyrst í sumar.

Hazard samdi við Real í sumarglugganum en hann lék með Chelsea fyrir það í heil sjö ár.

Belginn var ásakaður um það að vera of þungur er hann kom til Real og fékk gagnrýni vegna þess.

Hazard hefur nú svarað fyrir sig og birti myndband á samskiptamiðla í gær þar sem hann sýnir ‘bumbuna’ sem talað er um.

Sóknarmaðurinn virðist vera í fínu standi eins og má sjá hér.

💈 Eden Hazard with his ‘six pack’ getting another haircut 😂 #HalaMadrid pic.twitter.com/b6r9QLoxRn

— Vamos Hazard (@VamosHazard) 17 August 2019