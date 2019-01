Tilnefningar til Razzie verðlaunanna – Trump, Travolta og brúður slá ekki í gegn

Tilnefningar til Razzie verðlaunanna voru kynntar í dag, en verðlaunin eru ávallt kölluð Skammarverðlaunin og ganga út á að verðlauna það versta í kvikmyndum liðins árs.

Kvikmyndirnar Gotti með John Travolta í aðalhlutverki, Holmes & Watson með Will Farrell og John C. Reilly í aðalhlutverkum, The Happytime Murders með Melissu McCarthy í aðalhlutverki og Death of a Nation, fengu flestar tilnefningar.

Forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, og eiginkona hans, Melanie Trump, fengu tilnefningu fyrir framlag sitt í heimildarmyndinni Fahrenheit 11/9, og fyrrum hjónakornin Johnny Depp og Amber Heard eru einnig tilnefnd.

Razzie verðlaunahátíðin fer fram í 39. sinn þann 23. febrúar, kvöldið fyrir Óskarsverðlaunin.

Hér má sjá helstu verðlaunaflokka og tilnefningar:

Versta myndin

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester



Versta leikkonan

Jennifer Garner – Peppermint

Amber Heard – London Fields

Melissa McCarthy – The Happytime Murders og Life of the Party

Helen Mirren – Winchester

Amanda Seyfried – The Clapper

Versti leikarinn

Johnny Depp (aðeins rödd) -Sherlock Gnomes

Will Ferrell – Holmes & Watson

John Travolta – Gotti

Donald J. Trump (sem hann sjálfur) – Death of a Nation and Fahrenheit 11/9

Bruce Willis – Death Wish

Versti leikarinn í aukahlutverki

Jamie Foxx – Robin Hood

Ludacris (aðeins rödd) – Show Dogs

Joel McHale – The Happytime Murders

John C. Reilly – Holmes & Watson

Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom

Versta leikkona í aukahlutverki

Kellyanne Conway (sem hún sjálf) – Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed

Kelly Preston – Gotti

Jaz Sinclair – Slender Man

Melania Trump (sem hún sjálf) / Fahrenheit 11/9

Versta skjáparið

Hvaða tveir leikarar eða brúður sem er (sérstaklega þessar í krípí kynlífssenum) / The Happytime Murders

Johnny Depp og ferill hans sem er á hraðri niðurleið (hann er að talsetja fyrir brúður, hjálpi okkur!) – Sherlock Gnomes

Will Ferrell & John C. Reilly (eyðileggja tvær af elskuðu söguhetjum bókmenntanna) – Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta (sem eru að fá dóma í anda Battlefield Earth) – Gotti

Donald J. Trump & áframhaldandi tilgangsleysi hans – Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

Versta endurgerð, spæling eða framhaldsmynd

Death of a Nation (endurgerð Hillary’s America…)

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg (spæling af Jaws)

Robin Hood

Versti leikstjórinn

Etan Cohen – Holmes & Watson

Kevin Connolly – Gotti

James Foley – Fifty Shades Freed

Brian Henson – The Happytime Murders

The Spierig Brothers (Michael og Peter) – Winchester

Versta handrit

Death of a Nation – Dinesh D’Souza & Bruce Schooley

Fifty Shades Freed, – Niall Leonard, eftir skáldsögu E.L. James

Gotti – Leo Rossi og Lem Dobbs

The Happytime Murders – Todd Berger, saga eftir Berger og Dee Austin Robinson

Winchester – Tom Vaughan og The Spierig Brothers