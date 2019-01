Tilnefningar til bresku tónlistarverðlaunanna BRIT voru tilkynntar um helgina, en verðlaunahátíðin fer fram í 39. sinn 20 febrúar í O2 höllinni í London og er grínistinn Jack Whitehall kynnir annað árið í röð.

Söngkonurnar Anne Marie, Dupa Lipa og Jess Glynne hlutu flestar tilnefningar í ár, fjórar talsins hver þeirra, en þær eru allar tilnefningar í flokkunum besta lag, besta breska söngkona og besta myndband.

Stórstjörnur á borð við Ariana Grande, Beyoncé, Drake, Sam Smith, Travis Scott og Rita Ora eru einnig tilnefndar í hinum ýmsu flokkum, auk margra fleiri. Til gamans má geta þess að sú síðastnefnda, Rita Ora, mun koma fram á Secret Solstice tónlistarhátíðinni í Reykjavík í sumar.

Verðlaunaflokkar BRIT-verðlaunanna eru alls ellefu talsins og hér eru þeir í heild sinni ásamt þeim tilnefndu:

Critics’ Choice verðlaun hátíðarinnar hlýtur Sam Fender.

Breska plata ársins

The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships

Anne-Marie – Speak Your Mind

Florence + The Machine – High As Hope

George Ezra – Staying At Tamara’s

Jorja Smith – Lost & Found

Breski kvenflytjandi ársins

Anne-Marie

Florence + The Machine

Jess Glynne

Jorja Smith

Lily Allen

Breski karlflytjandi ársins

Aphex Twin

Craig David

George Ezra

Giggs

Sam Smith

Breska hljómsveit ársins

The 1975

Arctic Monkeys

Gorillaz

Little Mix

Years & Years

Besti breski nýliðinn

Ella Mai

Idles

Jorja Smith

Mabel

Tom Walker

Breska smáskífa ársins

Anne-Marie – 2002

Calvin Harris og Dua Lipa – One Kiss

Clean Bandit með Demi Lovato – Solo

Dua Lipa – IDGAF

George Ezra – Shotgun

Jess Glynne – I’ll Be There

RAMZ – Barking

Rudimental með Jess Glynne, Macklemore og Dan Caplan – These Days

Siagla og Paloma Faith – Lullaby

Tom Walker – Leave A Light On

Breska tónlistarmyndband ársins

Anne-Marie – 2002

Calvin Harris og Dua Lipa – One Kiss

Clean Bandit með Demi Lovato – Solo

Dua Lipa – IDGAF

Jax Jones með Ina Wroldsen – Breathe

Jonas Blue með Jack & Jack – Rise

Liam Payne og Rita Ora – For You

Little Mix með Nicki Minaj – Woman Like Me

Rita Ora – Let Me Love You

Rudimental með Jess Glynne, Macklemore og Dan Caplan – These Days

Alþjóðlegur karlflytjandi ársins

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

Alþjóðlegur kvenflytjandi ársins

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Christine & The Queens

Janelle Monae

Alþjóðleg hljómsveit ársins

Brockhampton

The Carters

First Aid Kit

Nile Rodgers og Chic

Twenty One Pilots