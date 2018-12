Fékk óvænt að sjá á bakvið tjöldin hjá BT Sport – Ferdinand og Cole töluðu ekki vel um Walker

Þeir Joe Cole og Rio Ferdinand voru í setti BT Sport í gær og fjölluðu um leik Chelsea og Manchester City.

Chelsea varð fyrsta liðið til að sigra City í deildinni á tímabilinu og hafði betur að lokum, 2-0.

Tvímenningarnir ræddu um Kyle Walker, leikmann City en þeir voru ekki í beinni fyrir framan almenning er samræðurnar áttu sér stað.

Stuðningsmaður streymdi leiknum á netinu og fékk að sjá ýmislegt sem áhorfendur heima í stofu fengu hins vegar ekki að fylgjast með.

Ferdinand nefndi á meðal annars að Walker myndi kosta enska landsliðið reglulega vegna spilamennsku sinnar.

Hann ásakaði bakvörðinn fyrst um að vera sofandi á verðinum í fyrra marki Chelsea. Hann tók gagnrýnina þó lengra og telur að hann gæti kostað England stig í framtíðinni.

Cole tók undir þessi ummæli en sagðist ekki ætla að segja það í beinni þar sem þeir hittast reglulega í ræktinni.

Myndband af þessu má sjá hér.

Wow. I somehow managed to stream a live feed of BT sport off camera half time chat with rio & joe Cole having a go at the likes of Kyle Walker (part 1) pic.twitter.com/fLxkWBfzjS

— Stevie G (@StevieGrainger) 8 December 2018