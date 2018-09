Sjáðu Ronaldo gráta eftir að hafa fengið beint rautt spjald

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, fékk beint rautt spjald í kvöld er liðið heimsótti Valencia.

Ronaldo fékk rautt spjald í fyrri hálfleik fyrir atvik sem kom upp án bolta.

Ronaldo missti sig eftir rauða spjaldið en hann varð gríðarlega sár og var ósáttur með dómara leiksins.

Portúgalinn fór svo langt og byrjaði að gráta á vellinum en hann var ekki ánægður með ákvörðunina.

Staðan í leiknum er markalaus þessa stundina en Juventus spilar allan seinni hálfleik manni færri.

Hér má sjá myndir af Ronaldo eftir spjaldið.

CRISTIANO IN TEARS ON VALENCIA PITCH!

Ronaldo gets a red card half an hour into his Juventus Champions League debut. Tears flowing.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 19 September 2018