Laugardagur 14.mars 2026

Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan

Laugardaginn 14. mars 2026 18:30

Cara Delevingne, fyrirsæta, er vonandi ekki með verki í hnakkanum.

Áhyggjur þínar geta í bókstaflegri merkingu sest í hnakkann. Verkir í hnakka geta oft tengst andlegu heilbrigði fólks.

Þetta segir Inge Ris, sjúkraþjálfari og doktor í endurhæfingu. Hún segir að flestir telji verki í hnakka tengjast liðum og vöðvum og að þetta sé eitthvað sem sé hægt að æfa sig út úr. „En stærsti þátturinn, sem veldur verkjum í hnakkanum, er stress, þunglyndi og svefnskortur,“ sagði hún.

Í hnakkanum er fjöldi sársaukaskynjara sem eru mjög næmir varðandi stresshormón. Ris segir að það sé beint samband á milli tilfinninga okkar og hugsana og sársaukaskynjaranna.

Hún segir að þekking á tengslum andlegrar heilsu og líkamlegrar sé afgerandi til hægt sé að takast á við vandann. „Í mínum huga er mikilvægt að koma þessum skilaboðum til almennings, að andleg heilsa hafi þýðingu á hvernig okkur líður líkamlega. Þetta snýst því mikið um að reyna að minnka stress og áhyggjur og að maður hugi vel að góðum svefni,“ sagði hún.

Að hennar sögn er besta forvörnin gegn hnakkaverkjum blanda af reglulegri hreyfingu og að setja það í forgang, sem stuðlar að andlegri vellíðan hversdagslega.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 32 mínútum
Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast“
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Þessar plöntur elska kaffikorg – Vaxa hraðar, verða sterkari og fallegri
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Draga reykingar úr stressi? – Læknir aflífar mýtur um reykingar
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
„Nýi Nostradamus“ með hrollvekjandi spádóm – Gerist nú í mars
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Gæti skeifa leyst 26 ára gamla ráðgátu?
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Þessi merki um Parkinsonssjúkdóminn þekkir þú kannski ekki

Mest lesið

Þessar bílategundir eru líklegastar til að ná 400.000 kílómetrum
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út

Nýlegt

Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
Fögnuðu nafninu Kalon
Rabarbari allt frá ræktun til uppskeru
Gerði nýjan samning við Chelsea á sama degi og bróðir sinn
Höskuldur vill breytingar hér á landi – „Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla“
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Ítalía velti Grikklandi úr toppsætinu
Pressan
Í gær

Segir að kona sem sakaði Trump um brot gegn sér hafi fengið sáttagreiðslu frá dánarbúi Epsteins

Segir að kona sem sakaði Trump um brot gegn sér hafi fengið sáttagreiðslu frá dánarbúi Epsteins
Pressan
Í gær
10 ára drengur lést eftir að fósturmóðir hans settist á hann
Pressan
Í gær
Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma
Pressan
Í gær

Tesla bindur vonir við nýjan bíl með engu stýri og engum pedölum

Tesla bindur vonir við nýjan bíl með engu stýri og engum pedölum
Pressan
Í gær

Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás

Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás
Pressan
Í gær
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Pressan
Í gær

Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna

Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna
Pressan
Í gær
Barin til óbóta í ástarhreiðrinu sem elskhuginn hafði útbúið – „Ég veit ekki við hverju ég á að búast á morgun“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“

Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Bíllausir dagar? Íhuga neyðaraðgerðir til að takmarka akstur fólks

Bíllausir dagar? Íhuga neyðaraðgerðir til að takmarka akstur fólks
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hneppti fatlaða unglingsstúlku í þrældóm og beitti hana hrottalegu ofbeldi í 25 ár
Pressan
Fyrir 2 dögum
Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina

Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina
Pressan
Fyrir 2 dögum
Móðir horfins barns ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur
Pressan
Fyrir 3 dögum

Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi

Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum

Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans

Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“

Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur

Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin