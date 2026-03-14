Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan

Þetta segir Inge Ris, sjúkraþjálfari og doktor í endurhæfingu. Hún segir að flestir telji verki í hnakka tengjast liðum og vöðvum og að þetta sé eitthvað sem sé hægt að æfa sig út úr. „En stærsti þátturinn, sem veldur verkjum í hnakkanum, er stress, þunglyndi og svefnskortur,“ sagði hún.
Í hnakkanum er fjöldi sársaukaskynjara sem eru mjög næmir varðandi stresshormón. Ris segir að það sé beint samband á milli tilfinninga okkar og hugsana og sársaukaskynjaranna.
Hún segir að þekking á tengslum andlegrar heilsu og líkamlegrar sé afgerandi til hægt sé að takast á við vandann. „Í mínum huga er mikilvægt að koma þessum skilaboðum til almennings, að andleg heilsa hafi þýðingu á hvernig okkur líður líkamlega. Þetta snýst því mikið um að reyna að minnka stress og áhyggjur og að maður hugi vel að góðum svefni,“ sagði hún.
Að hennar sögn er besta forvörnin gegn hnakkaverkjum blanda af reglulegri hreyfingu og að setja það í forgang, sem stuðlar að andlegri vellíðan hversdagslega.