„Nýi Nostradamus“ með hrollvekjandi spádóm – Gerist nú í mars

Hann heitir Athos Salomé og er 39 ára Brasilíumaður. Hann er oft kallaður „hinn nýi Nostradamus“.
Ef nýjust spádómar hans rætast, þá er eins gott að spenna beltið og undirbúa sig undir erfiða tíma.
Ógn úr geimnum – Salomé segir að stór ógn hangi yfir höfði okkar í formi sólstorms og það risastórs. Hann segir að mikil sprenging muni verða í sólinni og þar af leiðandi muni gríðarstór sólstormur skella á jörðinni á tímabilinu 12. til 15. mars.
Afleiðingarnar verða að hans sögn að raforkukerfin, fjarskiptakerfin og Internetið hrynja algjörlega. The Mirror skýrir frá þessu.
En ógnirnar koma ekki bara úr geimnum því Salomé segir að stríð geti brotist á Norðurheimskautasvæðinu því þar geti komið til átaka á milli NATÓ og Rússlands.
Hann segir einnig að „stór atburður“ muni eiga sér stað hjá bresku konungsfjölskyldunni.
Pólland mun að hans sögn lenda í algjöru efnahagslegu hruni.
Dollarinn, sá bandaríski, mun að hans sögn hrynja algjörlega.