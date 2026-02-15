fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

Venjulega konan sem fórnaði öllu til að giftast einum alræmdasta raðmorðingja Bandaríkjanna

Sunnudaginn 15. febrúar 2026 21:46

Doreen Lioy og Richard Ramirez gifta sig árið 1996

Eftir að hafa skrifað ástarbréf til verðandi eiginmanns síns í ellefu ár fékk Doreen Lioy loksins að ganga að eiga mann drauma sinna. Þótt Lioy hafi verið yfir sig hamingjusöm komu urðu flestir sem heyrðu af fyrirætlunum hennar afar undrandi. Enda fór athöfnin fram árið 1996 í San Quentin-ríkisfangelsinu og nýi eiginmaður hennar var hinn alræmdi raðmorðingi Richard Ramirez.

Ramirez, sem fjölmiðlar kölluðu Night Stalker, hafði þegar verið dæmdur til dauða fyrir að hafa myrt yfir tug manna um miðjan níunda áratuginn. Morðhrinan sem hann bar ábyrgð á skók Kaliforníufylki og margir sváfu ekki vært í ljósi þess að Ramirez lét til skarar skríða þegar fórnarlömbin voru sofandi.

Þrátt fyrir yfirþyrmandi sönnunargögn þá var Doreen Lioy einhverra hluta vegna sannfærð um sakleysi Ramirez. Hún var ekki fyrsta konan sem féll fyrir raðmorðingja en hún skar sig þó úr fyrir þá staðreynd að sætta sig ekki með nokkrum hætti við dóm eiginmannsins.

„Ég get ekki breytt því hvernig heimurinn lítur á hann,“ lét Lioy eitt sinn hafa eftir sér. „Þau þekkja hann ekki eins og ég.“

Venjulegt fjölskyldulíf og farsæll ferill í blaðamennsku

Áður en hún féll fyrir Ramirez hafði Lioy lifað venjulega lífi, sem gerði hrifningu hennar enn furðulegri. Hún hafði alist upp í venjulegri fjölskyldu í Kaliforníu , verið námfús og kaus að leggja fyrir sig blaðamennsku þar sem hún átti farsælan feril. Hún var orðinn ritstjóri yfir tímaritinu Tiger Beats og umfjallanir hennar hjálpuðu mörgum til að skjótast upp á stjörnuhimininn.

Leikarinn John Stamos þakkaði meðal annars umfjöllun Lioy um sig að frægðarsól hans reis.

En þrátt fyrir velgengni var Lioy mjög einmana og einhvern veginn varð sú einsemd til þess að hún ákvað að Ramirez væri eini maðurinn fyrir hana.

Morðhrina Ramirez stóð yfir í fjórtán mánuði árin 1984 og 1985. Um leið og hann var handtekinn áttaði Doreen Lioy sig á því að hún væri ástfangin af honum og þrátt fyrir ólýsanlega glæpi hans, morð, nauðganir og pyntingar sem og djöfladýrkun hans þá ákvað hún að byrja að senda honum ástarbréf í fangelsið þar sem hann sat í varðhaldi.

Alls sendi Lioy 75 ástarbréf á Ramireez á 11 árum og varði hann dyggilega í opinberri umræðu.

„Hann er góður, hann er fyndinn, hann er heillandi. Mér finnst hann vera frábær manneskja. Hann er besti vinur minn,“ sagði hún meðal annars í viðtali CNN.

Mikil reiði með hjúskapinn

Svo fór að Richard Ramirez var dæmdur til dauða fyrir glæpi sína þann 7. nóvember 1989 og í réttarsal lýsti hann yfir hollustu við sjálfan djöfulinn.

Það sló þó ekki á tilfinningar Lioy í hans garð og áfram var hún fullviss um sakleysi hans. Eins og gefur að skilja varð Lioy afar umdeild fyrir þessar skoðanir sínar og óvinsæl. Það olli síðan aðstandendum fórnarlamba raðmorðingjans mikilli gremju þegar þau fengu leyfi til að giftast í sérstökum klefa í San Quentin-ríkisfangelsinu árið 1996.

Lét Lioy útbúa gullhring handa sjálfri sér og platínuhring handa Ramirez enda hafði hann jú upplýst hana um að djöfladýrkendur væru ekki hrifnir af gulli.

Á meðan eiginkona Richard Ramirez var yfir sig hrifin af eiginmanni sínum voru vinir hennar og fjölskylda í áfalli. Ættingjar höfnuðu henni og blaðamenn skildu ekki hvers vegna hún hefði kollvarpað lífi sínu til að vera með Ramirez. Í viðtölum sagðist Lioy skilja það að fólk væri furðulostið yfir athæfi hennar en áfram hélt hún þó að verja hann af krafti.

En Lioy og Ramirez urðu ekki hamingjusöm til æviloka. Engin veit hvenær né hvað olli því en einhverjum árum áður en Ramirez var tekinn af lífi fyrir glæpi sína þá gekk skilnaður hans og Lioy í gegn. Kenningar eru uppi um að það hafi henni einfaldlega verið um megn þegar upp komst að Ramirez hefði myrt 9 ára dreng árið 1984. Aðrir benda á að hjónaband við raðmorðingja sé ekki endilega dans á rósum.

