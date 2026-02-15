Hið óhugsandi er orðið alvara – Norðurlöndin ræða um að koma sér upp kjarnorkuvopnum

Fyrir nokkrum vikum hvatti Dagens Nyheter, sem er stærsta dagblað Svíþjóðar, til að þetta yrði rætt af alvöru. „Enginn vill ræða um sænsk kjarnorkuvopn – en við neyðumst til þess,“ skrifaði blaðið.
Þetta virðist hafa vakið athygli því umræðan hefur nú náð til annarra Norðurlanda að sögn Weekendavisen sem segir að ástæðan fyrir þessu sé vaxandi óvissa um hvort hægt sé að treysta á Bandaríkin sem bandalagsríki og ótti við Rússland.
Jeppe Kofod, fyrrum utanríkisráðherra Danmerkur, hefur opnað umræðuna í Danmörku og stungið upp á að Norðurlöndin komi sér sameiginlega upp kjarnorkuvopnum. „Fyrir áratug hefði þetta verið algjörlega óhugsandi að við tækjum þessa umræðu í Danmörku og á Norðurlöndunum,“ sagði hann.
Hvað varðar kostnaðinn sagði Johannes Kibsgaard, norskur hershöfðingi, að Norðurlöndin geti komið sér upp kjarnorkuvopnum, þau ráði við það tæknilega og fjárhagslega. Kostnaðurinn er að hans mati sem svarar til um 13.000 milljarða íslenskra króna á tíu ára tímabili.
Gagnrýnendur vara við því að þetta muni aðeins gera heiminn enn óöruggari og benda á að betra sé að treysta á að Frakkland og Bretland veiti kjarnorkuvopnavernd en bæði löndin eiga kjarnorkuvopn.
David Carlqvist, sænskur öryggissérfræðingur, telur að Norðurlöndin ásamt öðrum Evrópuríkjum geti neyðst til að taka ákvörðun um þetta: „Þetta mun ekki gerast á morgun eða næsta árið en gæti gerst innan ekki svo langs tíma af því að það eru engir aðrir valkostir,“ sagði hann.