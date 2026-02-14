Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt

HuffPost skýirr frá þessu og vitnar í ummæli sálfræðinga og annarra sérfræðinga. Til dæmis er haft eftir Genevieve von Lob, sálfræðingi og rithöfundi, að það sé langt frá því sjaldgæft að systkini upplifi barndóminn á mismunandi hátt, jafnvel þótt þau búi við sömu aðstæður. Ástæðuna má meðal annars finna í þeim aðstæðum sem þau fæðast inn í.
Fjölskylduaðstæður breytast oft með tímanum. Til dæmis geta orðið breytingar á fjárhag fjölskyldunnar, til hins betra eða verra, og það getur haft áhrif á tómstundir barnanna, val á skóla fyrir þau og frí fjölskyldunnar.
Keneisha Sinclair, sálfræðingur á Boston Children‘s sjúkrahúsinu, sagði að slíkur munur geti virst vera ósanngjarn, þrátt fyrir að ástæðan fyrir honum sé breyttar fjölskylduaðstæður.
Tilfinningaleg staða foreldranna skiptir einnig máli. Von Lob sagði að foreldrar geti komið mjög mismunandi fram við börn sín og skipti andleg líðan þeirra, stress, staðan í vinnunni og fleira þar máli.
Hún benti á að foreldrar sem eiga mörg börn og takmarkaða orku, geti frekar orðið pirruð og örmagna og það hafi áhrif á hvernig þeir ali börn sín upp.
Það skiptir einnig máli hvar í röðinni systkinin eru. Kevin Simon, hjá Boston Children‘s sjúkrahúsinu, sagði að systkini sem fæðast með margra ára millibili, eigi í raun mismunandi foreldra því foreldrarnir hafi breyst með tímanum.
Reynslan geti með tímanum gert foreldranna afslappaðri hvað varðar uppeldi yngri barnanna en þau eldri hafi hins vegar sætt strangari reglum og mun varkárari foreldrum.
Persónuleiki barna skiptir einnig máli því þau eru með mismunandi skap og áhugamál og það getur haft áhrif á samband þeirra við foreldra sína og upplifun þeirra á barnæskunni.
Laura Linn Knight, kennari, sagði að foreldrar eigi oft auðveldara með að mynda tengsl við börn sem þeir eiga meira sameiginlegt með og það geti virst vera eins og þeir geri upp á milli barnanna.