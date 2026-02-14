Þess vegna lifa konur lengur en karlar

Ástæðuna fyrir því að konur lifa lengur er að finna í þróunarsögu okkar og það sama á við um margar aðrar dýrategundir, kvendýrin lifa lengur en karldýrin. Hjá spendýrum lifa kvendýrin að meðaltali 12% lengur en karldýrin. Það hvernig tegundir fjölga sér skiptir miklu máli í þessu samhengi að sögn Metro.
Hjá næstum öllum spendýrum, allt frá bavíönum og górillum til manna, lifa kvendýrin að meðaltali lengur en karldýrin. Hjá mörgum fugla-, skordýra- og skriðdýrategundum er þessu öfugt farið.
Kvenspendýr eru venjulega með tvo X-litninga en karldýrin eru með einn X-litning og einn Y. Tveir X-litningar virðast veita vernd gegn skaðlegum stökkbreytingum. Hjá fuglum er þessu öfugt farið, þar eru það kvendýrin sem eru með einn Z-litnin og einn W.
Samkvæmt rannsókn, sem var birt í vísindaritinu Science Advances, þá veita tveir X-litningar ákveðið forskot hvað varðar lífslengd.
Vísindamennirnir báru saman ævilengd 1.176 fugla- og spendýrategunda í dýragörðum um allan heim. Hjá 72% af spendýrategundunum lifðu kvendýri að meðaltali 12% lengur en karldýrin. Hjá fuglunum var þessu þveröfugt farið. Hjá 68% fuglategundanna lifðu karldýrin að meðaltali 5% lengur. Það eru þó undantekningar á þessu, til dæmis hjá ránfuglum þar sem kvendýrin eru oft stærri en karldýrin og lifa lengur.
Vísindamenn segja að munurinn á ævilengd karla og kvenna sé afleiðing þróunarinnar. Erfðir, val á maka og foreldrahlutverkið vinna saman við að skapa þetta mynstur. Umhverfið getur haft áhrif á muninn en ekki eytt honum.