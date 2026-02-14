Hefur getnaðarvarnarpillan áhrif á rómantíkina?

En samt sem áður segja margar flökkukenningar að hún hafi ekki bara áhrif á líkamsstarfsemina, heldur líka ástarsambönd.
Nú er unnið að þróun hormónalausrar getnaðarvarnarpillu fyrir karla en konur verða enn að sætta sig hormónapillu sem getur haft margvíslegar aukaverkanir í för með sér.
Þrátt fyrir að hún komi reglu á tíðahringinn og dragi úr verkjum á meðan á blæðingum stendur hefur hún sína galla.
Hún getur valdið blettablæðingum, ógleði, skapsveiflum og fleiru. Svo er sagt að hún geti eyðilagt ástarsambönd en það er þó ekki „opinber aukaverkun“. En samkvæmt því sem sumar flökkukenningar segja, þá getur pillan ýtt konum inn á rangan slóða þegar kemur að daðri og flækt leitina að hinni einu sönnu ást.
Ef pillan hefur í raun áhrif á kynhvötina og dregur tímabundið úr henni, af hverju getur hún ekki breytt rómantísku vali kvenna? Í rannsókn frá 2019, sem var birt í Psychology Today, var sú kenning sett fram að konur, sem nota getnaðarvarnarpilluna, geti þróað með sér mismunandi óskir um maka. Til dæmis benda sumar rannsóknir til að konur, sem nota getnaðarvarnarpilluna, séu síður móttækilega fyrir líffræðilegum merkjum á borð við lykt. Og eins og allir vita er eðlileg líkamslykt meira aðlaðandi en tilbúin lykt.
Sarah Tang, læknir, sagði í samtali við SELF að engar sannanir séu fyrir að getnaðarvarnarpillan hafi áhrif á rómantískt val kvenna og hugsanleg vandræði í ástarlífinu.
Þrátt fyrir að getnaðarvarnarpillur geti stundum valdið vanda og séu umdeildar, þá bera þær enga ábyrgð á óheppni kvenna í ástarlífinu.