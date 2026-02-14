Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur

Nordsjoidedesign skýrir frá þessu og segir að kötturinn þinn líti nefnilega á þig sem gangandi og talandi hitapoka. Með 37 gráðu líkamshita, geislar hitinn frá þér, hitastig sem hentar einstaklega vel fyrir blund.
Kettir elska hita og leita stöðugt að stöðum sem eru nánast eins og sólríkur blettur í stofunni. Þar smellpassar þú inn í þeirri mynd sem kötturinn hefur gert sér af paradís.
En hitastigið er ekki eina ástæðan fyrir að kötturinn velur þig sem svefnstað. Þú ert líka fullkominn vörn gegn hættu, að minnsta kosti út frá sjónarhóli kattarins.
Heimiliskettir búa enn yfir góðum hluta af eðlisávísun villikatta og þegar þeir sofa hjá þér, þá finnst þeim þeir vera öruggir. Ef eitthvað gerist er kötturinn viss um að þú stekkur strax á fætur og bregst við hættunni. Hann hefur einfaldlega valið að koma þér fyrir á milli sín og hættunnar.
Kötturinn er einnig að tryggja yfirráðasvæði sitt. Hann er mjög meðvitaður um hvað er hans og þú ert engin undantekning. Þegar hann nuddar sér upp að þér, skilur hann eftir lyktarmerki, ferómena, á þér. Hann er þannig að setja ósýnilegt merki „Einkasvæði“ á þig. Þetta gerir þig að lifandi sófa sem aðeins kötturinn má nota.
Út frá sálfræðilegum sjónarhóli velur kötturinn þig sem svefnstað af því að hann treystir þér. Þú ert mikilvægasta manneskjan í lífi hans og því getur hann slappað alveg af í fangi þér.
Út frá praktískum sjónarhóli þá hentar þú einstaklega vel til að sofa á, þú situr kyrr lengi í einu, ert með þægilega einangrun og virðist ekki oft hafa mikla löngun til að færa þig á meðan þú ert að horfa á uppáhalds þáttaröðina þína í sjónvarpinu.