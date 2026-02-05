Kona sem fannst látin fyrir rúmum 40 árum fær nafn sitt til baka – Talið að hún sé fórnarlamb vampírunauðgarans

Fyrir rúmum fjórtíu árum, í janúar árið 1985, fundust líkamsleifar konu á þéttvöxnu skógarsvæði í Malbar, Flórída. Enginn vissi hver hún var og áratugum saman var andlátið skráð undir nafninu Jane Doe sem vanalega er gefið konum sem ekki hefur tekist að bera kennsl á. Þetta voru ekki einu líkamsleifarnar sem fundust á svæðinu en við hlið Doe fannst önnur kona, Kimberly Walker, sem lögregla barn kenns á þökk sé gögnum frá tannlæknum.
Doe fékk ekki nafnið sitt til baka fyrr en áratugum síðar þegar framfarir í tækninni gerðu lögreglu að nýta sér gagnagrunna erfðaefnis til að bera loksins kennsl á hana. Á daginn kom að Doe hét í rauninni Jeanette Marcotte og var hún fædd og uppalin í Kanada. Seinast er vitað um ferðir hennar í kanadíska héraðinu Saskatchewan á árunum 1981 eða 1982.
Bandarísku lögregluna grunar að bæði Marcotte og Walker hafi verið fórnarlömb John Crutchley sem var þekktur sem vampírunauðgarinn (e. vampire rapist). Hann bjó í Malbar á þessum tíma. Talsmaður lögreglunnar í Brevard-sýslu útskýrir að um tíma hafi Curtchley verið kennt um öll lík sem fundust.
„Hann var grunaður í máli um það bil allra sem við fundum á tímabili. Hvort hann gerði þetta, hver veit? Það þótti alltaf vera möguleiki að Crutchley væri sökudólgurinn. Hann var mjög frægur á þessum tíma. Hann er kallaður vampírunauðgarinn því hann dældi blóðinu úr fórnarlömbunum sínum og drakk það.
Crutchley játaði á sig mannrán og kynferðisofbeldi árið 1986 en þá hafði hann rænt 19 ára stúlku og pyntað hana í 20 klukkustundir áður en henni tókst að sleppa. Hann var aldrei dæmdur fyrir morð en lögreglu grunar að hann hafi þó verið stórtækur raðmorðingi. Hann losnaði úr fangelsi árið 1996 en sneri þangað aftur tveimur árum síðar vegna fíkniefnalagabrots. Árið 2002 fannst hann látinn í klefa sínum með plastpoka yfir höfðinu. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að Crutchley hefði látist af slysförum. Hann hafi ætlað að nota pokann til að upplifa súrefnisskort á meðan hann stundaði sjálfsfróun (e. autoerotic asphyxiation) en eitthvað farið úrskeiðis.
Mörgum spurningum er þó ósvarað um örlög Jeanette Marcotte. Ekki er vitað hvernig hún komst frá Kanada til Bandaríkjanna eða hvað hún kom þangað til að gera.
„Við vitum ekkert hvers vegna hún var hér, það vitum við ekki enn, og andlát hennar er óupplýst því eins og gerist oft þegar við finnum beinagrindur þá er ekki hægt að úrskurða um banamein.“
Stúlkan sem Crutchley rændi fannst við vondan leik í vegakanti. Hún hafði misst um 40-45 prósent af blóði sínu og var með áverka á hálsi. Hún sagði að eftir að Crutchley rændi henni hafi hann þrengt að hálsi hennar þar til hún missti meðvitund. Síðan hafi hann bundið hana fasta við eldhúsborðið. Hann hafi svo nauðgað henni, stungið hana með nálum og dælt úr henni blóði sem hann svo drakk og sagðist vera vampíra. Síðan færði hann hana inn á baðherbergi þar sem hann handjárnaði hana og setti ofan í baðkarið. Nokkru seinna kom hann aftur og endurtók leikinn, nauðgaði henni og dældi úr henni meira blóði. Að sögn lækna hafði stúlkan misst svo mikið blóð að hefði hún ekki komist á sjúkrahús innan 12 klukkustunda hefði hún látið lífið. Við húsleit á heimili Crutchley fundust gögn sem bentu til þess að þolendur hans væru fleiri. Lögregla telur að Crutchley hafi myrt þó nokkrar konur.