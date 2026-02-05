fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði

Pressan
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 21:30

Jon Ruben. Mynd: Facebook

Hinn 76 ára gamli Jon Ruben, frá Leicester-skíri á Englandi, kom fyrir rétt í vikunni og svaraði til saka vegna ákæru fyrir byrlun, kynferðisbrot og brot gegn börnum. LBC greinir frá.

Jon Ruben var handtekinn í júlímánuði síðasta sumar í kjölfar þess að átta börn sem dvöldust í sumarbúðum sem hann rak ásamt eiginkonu sinni veiktust alvarlega. Í líkama þeirra allra fundust leyfar af sterku svefnlyfi.

Jon Ruben, sem grét í vitnaleiðslum, viðurkenndi fyrir dómi að hafa byrlað börnunum. Það sem meira var þá viðurkenndi hann líka að hafa byrlað eiginkonu sinni svefnlyf svo hún myndi ekki vakna á meðan hann var að brjóta kynferðislega gegn meðvitundarlausum börnunum.

Hinn ákærði rak þessar sumarbúðir í 27 ár. „Mér þykir þetta svo leitt,“ sagði hann við réttarhöldin, þar sem hann játaði sök samkvæmt ákæru.

Hann byrlaði börunum lyfinu með því að fela það í sælgæti sem börnin komust yfir í svokölluðum sælgætisleik sem leikinn var stundum á kvöldin. Mörg börnin veiktust eftir sælgætisleikinn og börnunum leið yfirleitt illa þegar þau vöknuðu morgun eftir leikinn. Sum gátu ekki vaknað, önnur dröfuðu í tali löngu eftir að þau voru komin á fætur.

Við réttarhöldin kom fram að stjúpsonur ákærða hafði áhyggjur eftir að hann fann í sumarbúðunum barnaolíu, sprautunálar með hvítu efni og fleiri dularfulla hluti.

Refsing yfir Jon Ruben verður ákvörðuð á morgun, föstudag.

 

 

