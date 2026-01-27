fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni

Pressan
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 19:30

Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kona sem er vistfræðingur og glímir við víðáttufælni hafði ekki erindi sem erfiði þegar hún höfðaði mál á hendur vinnuveitanda sínum fyrir mismunun á grundvelli fötlunar en henni var ekki boðið í jólateiti vinnustaðarins.

Daily Mail fjallar um málið. Konan heitir Shelby Caughman og er skosk. Hún er á fertugsaldri og starfaði hjá fyrirtæki sem heitir Echoes Ecology. Þegar jólateitið fór fram var Caughman í veikindaleyfi en hún glímir eins og áður segir við víðáttufælni og á því erfitt með að fara að heiman og með að vera í miklum mannfjölda en átta manns mættu í teitið. Vinnufélagar hennar ákváðu að bjóða henni ekki þar sem þeir töldu að það myndi valda henni enn meiri erfiðleikum en hún hafi sagt að það væri of yfirþyrmandi fyrir hana að veita í vinnuna.

Caughman starfaði sem ráðgjafi hjá fyrirtækinu en auk víðáttufælninnar glímir hún við ofvirkni og athyglisbrest, einhverfu og áfallastreituröskun. Hún fór í veikindaleyfið sumarið 2024 eftir að hafa starfað hjá fyrirtækinu síðan vorið 2023 og hætti loks í febrúar 2025 og því hefur umrætt teiti átt sér stað í desember 2024. Áður en hún fór í veikindaleyfið hafði hún kvartað yfir að ekki væri tekið nægt tillit til aðstæðna hennar og fötlunar á vinnustaðnum.

Dómstóll tók undir með Caughman að um mismunun hefði verið að ræða en sagði viðbrögðin réttlætanleg miðað við hvernig hún hefði lýst andlegri heilsu sinni á þeim tíma. Fyrirtækið hafi viljað hlífa henni við frekari vanlíðan en það hafi ranglega talið að Caughman vildi ekki mæta. Var vísað í því skyni til skýrslu þar sem kom m.a. fram að Caughman vildi sleppa alfarið við samkomur á vinnustaðnum en hún segir það rangt hún hafi eingöngu viljað hafa val um það. Hvað tekur við hjá henni er óljóst en hún situr nú í stjórn fyrirtækis í eigu móður hennar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Pressan
Í gær
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood

Mest lesið

Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood

Nýlegt

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Bruno ætlar ekki að taka ákvörðun um framtíð sína strax
Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“
Brotlending gegn Sviss á EM
Pressan
Í gær
Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Í gær

Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana

Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Í gær
Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram
Pressan
Í gær
Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin
Pressan
Í gær

Meira að segja hægrimönnum misboðið eftir að ICE skaut mann til bana um helgina – „Hvernig hefðum við brugðist við?“

Meira að segja hægrimönnum misboðið eftir að ICE skaut mann til bana um helgina – „Hvernig hefðum við brugðist við?“
Pressan
Í gær

Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi

Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Pressan
Í gær
Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu
Pressan
Í gær

Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm

Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm
Pressan
Í gær
Ótrúleg saga alræmda bankaræningjans sem faldi sig fyrir allra augum í 20 ár – Strauk úr fangelsi, gekkst undir hnífinn og sneri sér að tónlist
Pressan
Fyrir 2 dögum
Glæpakvendi afhjúpað? – Grunuð um að eitra fyrir þremur börnum sínum á þakkargjörðardeginum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum

Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Viðurkennir að hjónabandið er stöðug vinna

Viðurkennir að hjónabandið er stöðug vinna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hvað varð um Hillside-kyrkjarana? – Myrtu 10 ungar konur og ollu miklum ótta í Englaborginni
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna

Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tannburstun og tannþráður – Skiptir máli hvort er gert á undan?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 
Pressan
Fyrir 4 dögum

Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni

Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Pressan
Fyrir 4 dögum

Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu

Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby
Pressan
Fyrir 4 dögum

Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði

Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Fyrir 5 dögum
Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Fyrir 5 dögum

Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“

Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út

Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út
Pressan
Fyrir 5 dögum
Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd
Pressan
Fyrir 5 dögum
Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn