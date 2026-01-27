Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni

Kona sem er vistfræðingur og glímir við víðáttufælni hafði ekki erindi sem erfiði þegar hún höfðaði mál á hendur vinnuveitanda sínum fyrir mismunun á grundvelli fötlunar en henni var ekki boðið í jólateiti vinnustaðarins.
Daily Mail fjallar um málið. Konan heitir Shelby Caughman og er skosk. Hún er á fertugsaldri og starfaði hjá fyrirtæki sem heitir Echoes Ecology. Þegar jólateitið fór fram var Caughman í veikindaleyfi en hún glímir eins og áður segir við víðáttufælni og á því erfitt með að fara að heiman og með að vera í miklum mannfjölda en átta manns mættu í teitið. Vinnufélagar hennar ákváðu að bjóða henni ekki þar sem þeir töldu að það myndi valda henni enn meiri erfiðleikum en hún hafi sagt að það væri of yfirþyrmandi fyrir hana að veita í vinnuna.
Caughman starfaði sem ráðgjafi hjá fyrirtækinu en auk víðáttufælninnar glímir hún við ofvirkni og athyglisbrest, einhverfu og áfallastreituröskun. Hún fór í veikindaleyfið sumarið 2024 eftir að hafa starfað hjá fyrirtækinu síðan vorið 2023 og hætti loks í febrúar 2025 og því hefur umrætt teiti átt sér stað í desember 2024. Áður en hún fór í veikindaleyfið hafði hún kvartað yfir að ekki væri tekið nægt tillit til aðstæðna hennar og fötlunar á vinnustaðnum.
Dómstóll tók undir með Caughman að um mismunun hefði verið að ræða en sagði viðbrögðin réttlætanleg miðað við hvernig hún hefði lýst andlegri heilsu sinni á þeim tíma. Fyrirtækið hafi viljað hlífa henni við frekari vanlíðan en það hafi ranglega talið að Caughman vildi ekki mæta. Var vísað í því skyni til skýrslu þar sem kom m.a. fram að Caughman vildi sleppa alfarið við samkomur á vinnustaðnum en hún segir það rangt hún hafi eingöngu viljað hafa val um það. Hvað tekur við hjá henni er óljóst en hún situr nú í stjórn fyrirtækis í eigu móður hennar.