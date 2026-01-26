fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood

Pressan
Mánudaginn 26. janúar 2026 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Margir í kvikmyndabransanum og víðar hafa klórað sér í hausnum og velt fyrir sér hvað ollu sundrungu milli Josh og Benny Safdie. Bræðurnir Josh (41) og Benny (39) vöktu strax athygli með fyrstu mynd sinni í fullri lengd, The Pleasure of being Robbed árið 2008, sem var sýnd á Cannes kvikmyndahátíðinni. Fleiri myndir og verðlaun fylgdu, og almenn velþóknun gagnrýnenda og áhorfenda. 

Þegar tilnefningar til Óskarsverðlauna voru kynntar fimmtudaginn 22. janúar hlaut Josh fjórar tilnefningar fyrir mynd sína Marty Supreme, en Benny fékk enga fyrir mynd sína The Smashing Machine.

Page Six fer yfir málið og veltir upp hvað olli slitum á samstarfi og vináttu bræðranna, sem allir töldu gerða til glæstra sigra saman í kvikmyndaheiminum.

Segir þar að atvik sem átti sér stað á tökustað myndarinnar Good Time árið 2017 hafi valdið því að Benny sleit sambandi við bróður sinn árið 2023 eftir að hann frétti loksins hvernig atvikið varð í heild sinni.

Samkvæmt heimildum var 17 ára stúlka ráðin til að leika vændiskonu í myndinni. Þegar komið var á tökustað var henni ýtt inn í atriði sem innihélt nekt og hermt kynlíf með „leikaranum“ Buddy Duress á meðan tökur stóðu yfir í New York.

Sem hluti af sínum eigin verité stíl voru Safdies bræðurnir þekktir fyrir að nota blöndu af atvinnuleikurum eins og aðalleikara myndarinnar, Robert Pattinson, sem og einstaklingum sem ekki voru leikarar eins og Duress, sem hafði nýlega verið sleppt úr fangelsi. (Duress, sem hét réttu nafni Michael Stathis, hafði verið fangelsaður margoft allt frá árinu 2009 fyrir fíkniefnabrot, vopnalagabrot, sölu á þýfi og bílþjófnað, samkvæmt dómsskjölum.)

Á meðan Josh horfði á senu myndarinnar á leikstjóraskjánum og Benny stóð út í horni og hélt á hljóðbúnaðinum, dró vímaður Duress buxurnar niður um sig og afhjúpaði nekt sína og spurði unglingsstúlkuna hvort „hann gæti stungið því inn“ á meðan myndavélarnar héldu áfram að rúlla. (Duress lést vegna ofskömmtunar heróíns í nóvember 2023.)

„Hvaða leikstjóri sem hefði séð þetta hefði átt að öskra „klippið“ og stöðva senuna, en Josh lét hana halda áfram,“ segir heimildarmaður á setti sem benti á að Josh, en ekki Benny, hafi í raun verið yfirmaður á setti.

Þrjár heimildir segja að Josh, sem nú keppir um Óskarsverðlaun fyrir besta leikstjóra í ár, hafi vitað um aldur stúlkunnar á framleiðsludegi, stuttu eftir að senan var tekin upp, þegar stúlkan var í áfalli. Josh hefur neitað að tjá sig um atvikið.

Að nota ólögráða einstakling fyrir nektarmyndir og kynlífssenur brýtur gegn hefðbundnum viðmiðum í greininni, þar á meðal reglu Screen Actors Guild sem kveður á um að vinnuskilyrði megi ekki vera „skaðleg heilsu, siðferði og öryggi ólögráða einstaklings.“ Þeir sem þekkja til atviksins segja að kæruleysi Josh hafi verið vítavert.

Bræðurnir klipptu senuna út einhvern tímann áður en myndin var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes árið 2017. Heimildir nálægt þeim halda því fram að senan hafi verið fjarlægð „af skapandi ástæðum.“ En afleiðingar þessa atviks komu ekki í ljós fyrr en árið 2022, þegar fyrrverandi framleiðslufélagi þeirra, Sebastian „Sebo“ Bear-McClard, lenti í bitrum skilnaði við leikkonuna Emily Ratajkowski og hótaði að afhjúpa ýmis atvik frá tökum myndarinnar. (Í aukadrama hafði þáverandi einhleypur Bear-McClard hafið ástarsamband við leikkonuna úr Good Time eftir að framleiðslu lauk, og þessar upplýsingar voru nú að koma upp í baráttu þeirra um forsjá sonar þeirra.)

Heimildir herma einnig að Bear-McClard hafi átt í ástarsambandi árið 2019 á tökustað myndar bræðranna, Uncut Gems, þar á meðal við leikara í myndinni. Bræðrunum var „gerð grein fyrir hegðun McClard í júlí 2022.“

Um sama leyti varð Benny ljós aldur ungu leikkonunnar sem lék í Good Times. sem skapaði „fleyg“ milli bræðranna, eins og einn vinur þeirra lýsti því. Josh kenndi Bear-McClard um að ráða ólögráða stúlku. Bear-McClard mótmælti og benti á að hann væri ekki framleiðandinn sem bar ábyrgð á að tryggja aldur hennar. Heimildir benda einnig á að Bear-McClard hafi ekki verið í herberginu þegar Duress reyndi að stunda kynlíf með unglingsstúlkunni fyrir framan myndavélarnar Bræðurnir slitu tengslum við Bear-McClard og hófu undirbúning til að leysa upp fyrirtækið sem þeir þrír stofnuðu saman.

„Maður fær ekki allt í einu siðferðisvitund sex árum síðar. Það er ekki þannig sem þetta virkar,“ segir heimildarmaður sem þekkir til þáttanna.

Josh og Benny Safdie

Þrátt fyrir vaxandi spennu milli bræðranna unnu þeir áfram saman um níu mánaða skeið. Í byrjun árs 2023 var forvinna hafin á mynd fyrir Netflix, sem til stóð að Adam Sandler léki í en hann lék í mynd bræðranna Uncut Gems.

Í mars 2023 komu fréttir um dramað á bak við tjöldin í skilnaði Ratajkowski og Bear-McClard, sem innihélt atriði á tökustað Good Time þar á meðal aldur unglingsstúlkunnar. Þetta var síðasta dropinn fyrir Benny, sem sleit fljótt skapandi samstarfi sínu við bróður sinn.

Fyrir vikið var Sandler-verkefni þeirra fyrir Netflix úr sögunni. Bræðurnir fóru hvor í sína áttina,  Josh gerði Marty Supreme með Timothee Chalamet í aðalhlutverki og Benny Smashing Machine með Dwayne „The Rock“ Johnson í aðalhlutvekri.

Ljóst er að Josh hefur sigrað í ár þegar kemur að tilnefningum Marty Supreme fékk níu tilnefningar samtals, en Benny aðeins eina fyrir Smashing Machine og það í minniháttar flokki.

Josh og Timothée Chalamet við tökur á Marty Supreme á Manhattan í október 2025.

Margir spyrja hvert framhaldið verður hjá bræðrunum, sem báðir eiga sér sögu um að vera afslappaðir þegar kemur að reglum vinnumarkaðsréttarins til að ná einkennisstílbragði sínu.

Við tökur á tónlistarmyndbandi Jay-Z Our Blockí Brooklyn árið 2017, vöktu þeir neikvæða vakið athygli þegar þeir leikara á barnsaldri við tökur á þaki húss fram yfir klukkan eitt að nóttu og löngu eftir leyfilega átta tíma. Heimildarmaður á tökustað segir að hann hafi verið skelfdur yfir vanvirðingu Josh gagnvart barninu, sem grét og bað um að fara heim vegna þess að hann var þreyttur.

Josh, til dæmis, virðist enn vera hrifinn af því að vinna með óáreiðanlegum leikurum: Í nýlegri spurningakeppni í tilefni verðlaunatímabilsins sagði Chalamet að bakgrunnsleikari úr Marty Supreme hefði hótað honum og varað hann við: „Ég var í fangelsi í 30 ár. Þið viljið virkilega ekki djöflast við mig. Þið viljið ekki sjá mig reiðan.“

Benny og Dwayne The Rock Johnson við tökur á The Smashing Machine á síðasta ári.

„Það virðist sem meðlimir Óskarsakademíunnar hafi mjög stutt minni þegar kemur að hegðun bestu leikstjóra sinna á tökustað,“ segir Anne Henry, meðstofnandi BizParentz, hagsmunasamtaka barnaleikara. „Það er áhyggjuefni að aðeins nokkrum árum síðar skuli Josh Safdie vera tilnefndur sem leikstjóri. Kannski er það mitt sjónarmið sem barnaverndarfulltrúi, en ég tel ekki leikstjóra, sem ræður börn af Instagram sem eru ekki í stéttarfélagi, sniðgengur öryggisráðstafanir fyrir ólögráða börn, lætur stelpu gera óvænta nektarsenu, vera stórkostlegan. Ég hefði vonað að leikstjórar sem tilnefndir voru til Óskars yrðu dæmdir fyrir aðferðir sínar og fagmennsku líka. Það er árið 2026. Við ættum ekki að vera í umhverfi þar sem „skapa skal skemmtun hvað sem það kostar“.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin

Mest lesið

Beckham sendir væna sneið á son sinn eftir helgina – „Er allt í lagi hjá þér?“
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta

Nýlegt

Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Allar líkur á að Norðmaðurinn flytji frá Manchester til London á næstu dögum
Forsetinn segir samkomulag nálgast
Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“
Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút
Rekinn úr starfi eftir dapurt gengi
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum

Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm

Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm
Pressan
Í gær
Ótrúleg saga alræmda bankaræningjans sem faldi sig fyrir allra augum í 20 ár – Strauk úr fangelsi, gekkst undir hnífinn og sneri sér að tónlist
Pressan
Í gær
Glæpakvendi afhjúpað? – Grunuð um að eitra fyrir þremur börnum sínum á þakkargjörðardeginum
Pressan
Í gær

Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum

Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum
Pressan
Í gær

Viðurkennir að hjónabandið er stöðug vinna

Viðurkennir að hjónabandið er stöðug vinna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hvað varð um Hillside-kyrkjarana? – Myrtu 10 ungar konur og ollu miklum ótta í Englaborginni
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“

„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tannburstun og tannþráður – Skiptir máli hvort er gert á undan?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum

Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 

Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby

Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Fyrir 4 dögum
Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“

Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út

Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út
Pressan
Fyrir 4 dögum
Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd
Pressan
Fyrir 4 dögum

Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn

Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað

Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Fyrir 4 dögum

Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja

Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Fyrir 5 dögum
„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Neglurnar eftir æfingu eru 10 sinnum óhreinni en klósettseta