Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood

Margir í kvikmyndabransanum og víðar hafa klórað sér í hausnum og velt fyrir sér hvað ollu sundrungu milli Josh og Benny Safdie. Bræðurnir Josh (41) og Benny (39) vöktu strax athygli með fyrstu mynd sinni í fullri lengd, The Pleasure of being Robbed árið 2008, sem var sýnd á Cannes kvikmyndahátíðinni. Fleiri myndir og verðlaun fylgdu, og almenn velþóknun gagnrýnenda og áhorfenda.
Þegar tilnefningar til Óskarsverðlauna voru kynntar fimmtudaginn 22. janúar hlaut Josh fjórar tilnefningar fyrir mynd sína Marty Supreme, en Benny fékk enga fyrir mynd sína The Smashing Machine.
Page Six fer yfir málið og veltir upp hvað olli slitum á samstarfi og vináttu bræðranna, sem allir töldu gerða til glæstra sigra saman í kvikmyndaheiminum.
Segir þar að atvik sem átti sér stað á tökustað myndarinnar Good Time árið 2017 hafi valdið því að Benny sleit sambandi við bróður sinn árið 2023 eftir að hann frétti loksins hvernig atvikið varð í heild sinni.
Samkvæmt heimildum var 17 ára stúlka ráðin til að leika vændiskonu í myndinni. Þegar komið var á tökustað var henni ýtt inn í atriði sem innihélt nekt og hermt kynlíf með „leikaranum“ Buddy Duress á meðan tökur stóðu yfir í New York.
Sem hluti af sínum eigin verité stíl voru Safdies bræðurnir þekktir fyrir að nota blöndu af atvinnuleikurum eins og aðalleikara myndarinnar, Robert Pattinson, sem og einstaklingum sem ekki voru leikarar eins og Duress, sem hafði nýlega verið sleppt úr fangelsi. (Duress, sem hét réttu nafni Michael Stathis, hafði verið fangelsaður margoft allt frá árinu 2009 fyrir fíkniefnabrot, vopnalagabrot, sölu á þýfi og bílþjófnað, samkvæmt dómsskjölum.)
Á meðan Josh horfði á senu myndarinnar á leikstjóraskjánum og Benny stóð út í horni og hélt á hljóðbúnaðinum, dró vímaður Duress buxurnar niður um sig og afhjúpaði nekt sína og spurði unglingsstúlkuna hvort „hann gæti stungið því inn“ á meðan myndavélarnar héldu áfram að rúlla. (Duress lést vegna ofskömmtunar heróíns í nóvember 2023.)
„Hvaða leikstjóri sem hefði séð þetta hefði átt að öskra „klippið“ og stöðva senuna, en Josh lét hana halda áfram,“ segir heimildarmaður á setti sem benti á að Josh, en ekki Benny, hafi í raun verið yfirmaður á setti.
Þrjár heimildir segja að Josh, sem nú keppir um Óskarsverðlaun fyrir besta leikstjóra í ár, hafi vitað um aldur stúlkunnar á framleiðsludegi, stuttu eftir að senan var tekin upp, þegar stúlkan var í áfalli. Josh hefur neitað að tjá sig um atvikið.
Að nota ólögráða einstakling fyrir nektarmyndir og kynlífssenur brýtur gegn hefðbundnum viðmiðum í greininni, þar á meðal reglu Screen Actors Guild sem kveður á um að vinnuskilyrði megi ekki vera „skaðleg heilsu, siðferði og öryggi ólögráða einstaklings.“ Þeir sem þekkja til atviksins segja að kæruleysi Josh hafi verið vítavert.
Bræðurnir klipptu senuna út einhvern tímann áður en myndin var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes árið 2017. Heimildir nálægt þeim halda því fram að senan hafi verið fjarlægð „af skapandi ástæðum.“ En afleiðingar þessa atviks komu ekki í ljós fyrr en árið 2022, þegar fyrrverandi framleiðslufélagi þeirra, Sebastian „Sebo“ Bear-McClard, lenti í bitrum skilnaði við leikkonuna Emily Ratajkowski og hótaði að afhjúpa ýmis atvik frá tökum myndarinnar. (Í aukadrama hafði þáverandi einhleypur Bear-McClard hafið ástarsamband við leikkonuna úr Good Time eftir að framleiðslu lauk, og þessar upplýsingar voru nú að koma upp í baráttu þeirra um forsjá sonar þeirra.)
Heimildir herma einnig að Bear-McClard hafi átt í ástarsambandi árið 2019 á tökustað myndar bræðranna, Uncut Gems, þar á meðal við leikara í myndinni. Bræðrunum var „gerð grein fyrir hegðun McClard í júlí 2022.“
Um sama leyti varð Benny ljós aldur ungu leikkonunnar sem lék í Good Times. sem skapaði „fleyg“ milli bræðranna, eins og einn vinur þeirra lýsti því. Josh kenndi Bear-McClard um að ráða ólögráða stúlku. Bear-McClard mótmælti og benti á að hann væri ekki framleiðandinn sem bar ábyrgð á að tryggja aldur hennar. Heimildir benda einnig á að Bear-McClard hafi ekki verið í herberginu þegar Duress reyndi að stunda kynlíf með unglingsstúlkunni fyrir framan myndavélarnar Bræðurnir slitu tengslum við Bear-McClard og hófu undirbúning til að leysa upp fyrirtækið sem þeir þrír stofnuðu saman.
„Maður fær ekki allt í einu siðferðisvitund sex árum síðar. Það er ekki þannig sem þetta virkar,“ segir heimildarmaður sem þekkir til þáttanna.
Þrátt fyrir vaxandi spennu milli bræðranna unnu þeir áfram saman um níu mánaða skeið. Í byrjun árs 2023 var forvinna hafin á mynd fyrir Netflix, sem til stóð að Adam Sandler léki í en hann lék í mynd bræðranna Uncut Gems.
Í mars 2023 komu fréttir um dramað á bak við tjöldin í skilnaði Ratajkowski og Bear-McClard, sem innihélt atriði á tökustað Good Time þar á meðal aldur unglingsstúlkunnar. Þetta var síðasta dropinn fyrir Benny, sem sleit fljótt skapandi samstarfi sínu við bróður sinn.
Fyrir vikið var Sandler-verkefni þeirra fyrir Netflix úr sögunni. Bræðurnir fóru hvor í sína áttina, Josh gerði Marty Supreme með Timothee Chalamet í aðalhlutverki og Benny Smashing Machine með Dwayne „The Rock“ Johnson í aðalhlutvekri.
Ljóst er að Josh hefur sigrað í ár þegar kemur að tilnefningum Marty Supreme fékk níu tilnefningar samtals, en Benny aðeins eina fyrir Smashing Machine og það í minniháttar flokki.
Margir spyrja hvert framhaldið verður hjá bræðrunum, sem báðir eiga sér sögu um að vera afslappaðir þegar kemur að reglum vinnumarkaðsréttarins til að ná einkennisstílbragði sínu.
Við tökur á tónlistarmyndbandi Jay-Z Our Blockí Brooklyn árið 2017, vöktu þeir neikvæða vakið athygli þegar þeir leikara á barnsaldri við tökur á þaki húss fram yfir klukkan eitt að nóttu og löngu eftir leyfilega átta tíma. Heimildarmaður á tökustað segir að hann hafi verið skelfdur yfir vanvirðingu Josh gagnvart barninu, sem grét og bað um að fara heim vegna þess að hann var þreyttur.
Josh, til dæmis, virðist enn vera hrifinn af því að vinna með óáreiðanlegum leikurum: Í nýlegri spurningakeppni í tilefni verðlaunatímabilsins sagði Chalamet að bakgrunnsleikari úr Marty Supreme hefði hótað honum og varað hann við: „Ég var í fangelsi í 30 ár. Þið viljið virkilega ekki djöflast við mig. Þið viljið ekki sjá mig reiðan.“
„Það virðist sem meðlimir Óskarsakademíunnar hafi mjög stutt minni þegar kemur að hegðun bestu leikstjóra sinna á tökustað,“ segir Anne Henry, meðstofnandi BizParentz, hagsmunasamtaka barnaleikara. „Það er áhyggjuefni að aðeins nokkrum árum síðar skuli Josh Safdie vera tilnefndur sem leikstjóri. Kannski er það mitt sjónarmið sem barnaverndarfulltrúi, en ég tel ekki leikstjóra, sem ræður börn af Instagram sem eru ekki í stéttarfélagi, sniðgengur öryggisráðstafanir fyrir ólögráða börn, lætur stelpu gera óvænta nektarsenu, vera stórkostlegan. Ég hefði vonað að leikstjórar sem tilnefndir voru til Óskars yrðu dæmdir fyrir aðferðir sínar og fagmennsku líka. Það er árið 2026. Við ættum ekki að vera í umhverfi þar sem „skapa skal skemmtun hvað sem það kostar“.“