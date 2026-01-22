fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn

Fimmtudaginn 22. janúar 2026 12:27

Billy Bob Thornton í þættinum umtalaða.

Christian Wallace, meðhöfundur sjónvarpsþáttanna Landman, greindi The Hollywood Reporter frá atriði í annarri þáttaröð. Þar vaknar aðalpersónan Tommy Norris á hótelherbergi með liminn í stinningu.

Wallace segir að ekki sé um raunverulegt nektaratriði að ræða, þar sem Billy Bob Thornton, sem leikur Norris, hafi kosið að notast við gervilim.

„Við vorum með nándarráðgjafa á settinu og það fóru allir að hlæja þegar hún mætti með fyrsta gerviliminn,“ hélt Wallace áfram. „Við sögðum bara: „Nei.““

Thornton valdi í staðinn „auðmjúkari valkost“.

„Það kemur mér á óvart að fólk haldi að þetta hafi í raun verið Billy nakinn að framanverpu,“ gantast Wallace með. „Þannig að ég ætti að hrósa nándarfulltrúanum okkar fyrir að gera þetta einstaklega raunverulegt, og leikmunateyminu. Þeir voru með heilan búnaðog Billy nefndi hann rig og sagði: Got my rig on.“

Þættirnir Landman eru úr smiðju Taylor Sheridan, sem á baki þáttaraðirnar Yellowstone, 1883 og 1923 sem allar fjalla um ætt sömu fjölskyld, Mayor of Kingstown, Lioness og Tulsa King, sem er fyrsta þáttaröð sem Sylvester Stallone leikur í. Sheridan hefur jafnan verið allt í öllu sem hugmyndasmiður, framleiðandi, leikstjóri og höfundur og hafa þáttaraðirnar flestar slegið í gegn en verðlaun til Sheridan hafa látið bíða eftir sér.

Thornton segist hafa kenningu um hvers vegna Sheridan fær ekki viðurkenningu á verðlaunaafhendingum.

„Ég held að mikið af þessu sé pólitískt. Ég geri það virkilega,“ sagði hann við Variety. „Ég held að sumir geri ráð fyrir að Taylor sé einhvers konar hægrisinnaður maður eða eitthvað, en hann er það í raun ekki.“

Sem dæmi má nefna að fimm þáttaraðir Yellowstone með Kevin Costner í aðalhlutverki hlutu  aðeins eina Emmy-tilnefningu fyrir framúrskarandi framleiðsluhönnun fyrir samtíma frásagnarþátt árið 2021.

Thornton telur að verðlaunin sýni að kjósendur gætu haft rangar hugmyndir.

„Jafnvel þótt Landman snúist um olíubransann, sýna þættirnir þér bara hvernig hann er. Hann er ekki að mæra fyrir olíuiðnaðinum,’“ útskýrði Thornton „Það er bara fólkið sem vinnur í þessum bransa eða sem hefur áhrif á þennan bransa, fólkið á jaðrinum og innan fjölskyldnanna í bransanum; þetta er það sem gerist. Þetta eru vandamálin, gleðin og sigrarnir og hvað sem gerist í þessum heimi. Þetta er heimur fjárhættuspila og maður veit aldrei hvað gerist.“

Thornton og Ali Larter, sem leikur eiginkonu hans.

Hann ber saman íþróttir og leiklist og segir leiklistina ekki vera íþrótt.

„Ef þú hleypur 100 metra hlaupið á Ólympíuleikunum og brýtur límbandið fyrst, þá vinnur þú. Það er engin spurning um það. Allir sáu það. Hvernig segir maður í listheiminum hver vann? Það er óáþreifanlegur hlutur. Þá segir fólk: „Jæja, hver sem er af tilnefndum fyrir utan mig hefði getað unnið þetta. Þau eru öll frábærir leikarar.“ Ekki bara þau, heldur einnig nokkrir aðrir leikarar í áhorfendahópnum sem voru ekki tilnefndir, sumir aðrir sem eru ekki einu sinni á sýningunni, sumir aðrir sem eru ekki einu sinni þekktir af fólki hafa gert ótrúlegt starf.“

Aðspurður um heimspeki hans segir Thornton:  „ef þú leggur hjarta þitt og sál í eitthvað sem þú elskar, og þú ert ánægður með vinnuna þína, og það virkar, þá eru það verðlaunin.“

„Ég lít þannig á það. Ég er orðinn of gamall núna til að hafa áhyggjur af svona hlutum. Ég hef fengið nóg af verðlaunum. Ég er góður. Ég er viss um að fólkið sem ég vinn fyrir eða vinnur með mér líkar ekki að heyra það. En ég held að þegar ég sagði að ég væri of gamall, þá held ég að ég sé of gamall til að segja ekki sannleikann.“

Degi áður leiðrétti Thornton sögusagnir um að hann gæti verið að hætta í þáttunum eftir 2. þáttaröð. „Þessar fréttir eru „gervigreindar-rusl,“ lofaði hann USA Today.

„Það er grein frá gervigreind að ég og Demi Moore séum par núna, og svo er ein um að ég sé að hætta í þáttunum. Þær hafa ekkert með raunveruleikann að gera.“

Þriðju þáttaröð Landman er þegar ákveðin og flytur Sheridan sig frá Paramount til  NBC Universal, og tökur hefjast í vor.

„Ég verð þar,“ sagði Thornton við USA Today. „Ég verð hér svo lengi sem það endist. Ef það eru fimm ár, frábært. Ef það eru sex, þá er ég þar.“

 

