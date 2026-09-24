Lögreglunemi sakaður um ósæmilegt látbragð í forgangsakstri

Nefnd um eftirlit með lögreglu mun ekki aðhafast frekar vegna kvörtunar yfir því að lögreglumaður, sem raunar mun líklega hafa verið lögreglunemi, hefði sýnt almennum borgara óviðeigandi framkomu með ósæmilegu látbragði í umferðinni, á meðan lögreglubíllinn sem lögregluneminn sat í var í forgangsakstri. Hvorki tókst að sanna né afsanna að kvörtunin ætti við rök styðjast en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun brýna fyrir lögreglumönnum að slík hegðun sé óviðunandi og það sama mun Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu gera gagnvart lögreglunemum.
Kvörtunin var lögð fram í apríl síðastliðnum en í henni kom fram að fyrr þennan sama dag hefði viðkomandi verið að aka bíl sínum, á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafi komið aðvífandi tvær lögreglubifreiðar sem hafi verið í forgangsakstri en þegar önnur þeirra hafi keyrt fram hjá ökutæki kvartandans hafi farþegi hennar, sem hafi verið lögreglumaður, sýnt honum með látbragði óþægilega, óviðeigandi og ósæmilega framkomu.
Nefndin óskaði eftir upplýsingum um atvikið frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Í svarinu kom fram að umræddan dag hefði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu verið í forgangsakstri í eftirför. Í þeim upptökum sem til væru úr lögreglubifreiðum væri ekki að sjá að ekið hafi verið samsíða bifreið eins og haldið væri fram í kvörtuninni. Því miður væru engar upplýsingar til hjá embættinu sem varpað gætu ljósi á málið með nákvæmum hætti. Stjórnendur hafi verið upplýstir og beðnir um að fara yfir kvörtunina með það að markmiði að upplýsa starfmenn um að slíkt látbragð væri ekki viðunandi.
Lögreglunemi
Fram kemur einnig í svarinu að þennan sama dag hafi Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu (MSL) verið með námskeið í forgangsakstri fyrir nemendur sína. Samkvæmt upplýsingum frá MSL hafi tvær bifreiðar í ferilvöktun ekki verið að aka umrædda leið en vegna bilunar hafi tvær aðrar bifreiðir ekki verið ferilvaktaðar. Því væri ekki ljóst hvort að þær óku umrædda leið á þeim tíma sem tiltekinn var í kvörtuninni. Hafi lögreglubifreiðarnar verið sendar strax í lagfæringu og ætti ferilvöktunin að vera komin í lag.
Segir enn fremur að stjórnendur hjá MSL hafi verið upplýstir um kvörtunina og tækju henni mjög alvarlega. Ætli þeir að taka kvörtunina sérstaklega fyrir til að kynna fyrir nemendum að slíkt látbragð sé alls ekki viðunandi hegðun.
Í niðurstöðu nefndar um eftirlit með lögreglu segir að háttsemin sem kvartað hafi verið yfir sé ámælisverð. Svar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna málsins beri með sér að kvörtunin sé litin alvarlegum augum og hafi verið komið á framfæri við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar. Með hliðsjón af viðbrögðum embættisins telji nefndin ekki tilefni til að aðhafast frekar vegna málsins.