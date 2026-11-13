Einkunnir leikmanna Íslands eftir slátrun í Búlgaríu - Óstöðvandi Andri Lucas

Íslenska karlalandsliðið lék sér að Búlgaríu í C-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld.
Það var aldrei spurning um sigur Íslands sem fékk víti eftir um stundarfjórðung þegar Orri Steinn Óskarsson fór niður í teignum. Andri Lucas Guðjohnsen, sem hefur verið sjóðheitur með Blackburn í ensku B-deildinni undanfarið, skoraði af öryggi úr spyrnunni.
Orri var sjálfur á ferðinni með mark skömmu síðar. Átti hann góðan sprett eftir frábæran bolta frá Herði Björgvini Magnýssini og afgreiddi vel í markið.
Staðan í hálfleik var 0-2 og snemma í þeim seinni kom þriðja markið. Þá sendi Brynjólfur Willumsson boltann fyrir markið og Emil Tsenov setti boltann í eigið net.
Þá var komið að Andra á ný. Hann skoraði annað mark sitt og fjórða mark Íslands á 68. mínútu og fullkomnaði þrennuna um tíu mínútum síðar.
Lokatölur 0-5. Ísland getur gulltryggt sigur í riðlinum með jafntefli gegn Lúxemborg á heimavelli á mánudag.
Hákon Rafn Valdimarsson - 6
Hafði afskaplega lítið að gera í þessum leik
Guðlaugur Victor Pálsson - 6
Fín frammistaða hjá Gulla.
Stefán Teitur Þórðarson (9') - Spilaði of lítið til að fá einkunn
Meiddist því miður snemma leiks.
Daníel Leó Grétarsson - 6
Það var ekki mikið að gera hjá miðvörðum Íslands í kvöld.
Logi Tómasson - 8
Frábær frammistaða varnar- og sóknarlega hjá Loga. Gerir frábærlega áður en Ísland fær vítið og var óheppinn að skora ekki.
Mikael Egill Ellertsson - 7
Var mjög líflegur og virðist vera að negla sína stöðu í liðinu.
Hákon Arnar Haraldsson - 7
Fínasti leikur og stoðsending hjá einum allra hæfileikaríkasta leikmanni Íslands.
Ísak Bergmann Jóhannesson (72' - 7
Afskaplega vinnusamur og duglegur að finna fremstu menn.
Kristall Máni Ingason (29') - 7
Var hvað besti maður Íslands áður en hann fór meiddur af velli um miðjan fyrri hálfleikinn. Vonandi ekki of alvarlegt.
Andri Lucas Guðjohnsen - 9 - Maður leiksins
Skorar þrennu og er einn heitasti framherji heims um þessar mundir. Frábært að fylgjast með Andra þessa dagana.
Orri Steinn Óskarsson - 8
Vann vítið og skoraði áður en hann fór af velli í hálfleik, væntanlega verið að hvíla hann.
Varamenn
Hörður Björgvin Magnússon (9') - 7
Traustur í hjarta varnarinnar eftir að hann kom inn á og lagði upp mark.
Arnór Sigurðsson (29') - 6
Skilaði ágætis frammistöðu eftir innkomuna.
Brynjólfur Willumsson (46') - 7
Lífleg innkoma og átti stóran þátt í þriðja marki Íslands.
Gylfi Þór Sigurðsson (72') - 6
Aron Einar Gunnarsson (72') - 6