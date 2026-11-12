Klár í 100 daga og hefur hamstrað mat fyrir 160 þúsund krónur: „Ég vona það besta og bý mig undir það versta“

Eftir að Rússland réðst inn í Úkraínu árið 2022 ákvað breskur undirbúari (e. prepper) að safna hundruðum dósa af mat og hann hefur deilt ástæðu þess að hann ætlar ekki að hætta dósahamstrinu í bráð.
Nú fjórum árum síðar á Ian Ferguson, 71 árs íbúi ó Weymouth í Dorset, 600 dósir af mat, þar á meðal pottrétti, súpur, baunir, karrýrétti, hrísgrjónabúðing og ávexti. Ferguson telur að sex dósir á dag dugi honum ríflega og gætu birgðirnar þannig enst honum í að minnsta kosti 100 daga.
Í björgunarbúnaði sínum hefur Ferguson einnig upptrekkt útvörp, prímusa, svefnpoka, vatnssíunarrör, öxi, sög og önnur grunnverkfæri sem þarf til að safna vistum úr nálægum skógi.
„Það er til orðatiltæki sem segir „níu máltíðir milli mannkyns og stjórnleysis“. „Það eru þrír dagar. Ímyndaðu þér að þú hafir ekki borðað í þrjá daga. Nú til dags eru allir svo óþolinmóðir og óumburðarlyndir að það væru líklega þrjár máltíðir fyrir stjórnleysi. Þú ert tryggður fyrir fullt af hlutum ef eitthvað slæmt gerist, svo hverjar eru tryggingarnar þínar fyrir að hafa mat í húsinu?“
Ferguson hélt því síðan fram að peningar myndu í raun verða verðlausir í neyðartilvikum, sérstaklega þegar „stórmarkaðir tæmast“.
Ferguson segist ekki hafa áhyggjur af fyrningardagsetningum niðursuðumatar síns.
„Fólk er heltekið af síðasta söludegi dagsetningu og notist fyrir dagsetningu. Sama fólk fer svo og kaupir sígarettur með myndum af krabbameinsfullum lungum. Við erum mjög vandlát varðandi hvaða viðvörunum við ætlum að fara eftir. Augljóslega vilja stórmarkaðir að þú haldir áfram að kaupa vörur.“
„Ég vona það besta og bý mig undir það versta“
Ferguson, sem var í breska hernum á áttunda áratugnum, lýsti síðan áhyggjum sínum af stafrænu rými og vísaði til netárása sem við höfum séð á stórmarkaði og vatnsfyrirtæki að undanförnu.
„Þegar búðirnar eru tómar, öll framboðskeðja er í raun stafræn. Þetta er ekki einhver gaur með blað og penna að skrifa vörurnar sem þú ert með. Þegar kerfið fer niður þá gerist ekkert. Allt frýs. Ég held að við þurfum að halda í efnislegan pening til að viðhalda sjálfstæði og sveigjanleika í þessu kerfi. Fólk vildi áður áþreifanlega peninga. Þegar rafhlaðan í símanum er tóm, ef engin tæki virka, þá þýðir það ekkert fyrir þig.“
Hvað varðar hluti sem Ferguson telur að komi að gagni í neyðartilvikum sem hann á ekki til á lager sínum, þá hefur hann talað lofsamlega um mikilvægi sólarsella.
„Matur er ekki eina svarið. Allt þetta snýst ekki um að ég sit þarna og horfi á fólk svelta. Einhver sem á kannski sólarsellur gæti samt haft upphitun. Ég er 71 árs, ég er ekki að kaupa sólarsellur núna. Ég vona að góðvild mannkynsins sýni sig.“
Ian svaraði gagnrýnendum sem halda því fram að ekkert muni gerast það sem hann á eftir ólifað og sagði einfaldlega: „Ég mun opna dósirnar, gefa fuglunum þetta og halda áfram með líf mitt. Ég hefði kannski sóað 1.000 eða 2.000 pundum (um 163-327 þúsund krónur) í mat en ég myndi frekar gera það heldur en að lenda í erfiðri stöðu og horfa á peningana og óska þess að það væri matur fyrir framan mig.“
„Ég vona það besta og bý mig undir það versta. Ég er sáttari við það.“