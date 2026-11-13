Þetta eru dýrustu og ódýrustu jólatónleikarnir í ár

Að fara á jólatónleika er orðin ómissandi hefð hjá mörgum Íslendingum og sumir komast ekki almennilega í jólaskapið fyrr en þeir hafa farið á eina slíka. En í dýrtíð eins og nú er það langt frá því að vera ókeypis skemmtun.
Jólatónleikar eru misstórir og íburðamiklir og vitaskuld eru miðarnir misdýrir. DV renndi yfir sviðið og athugaði hvar dýrustu miðana er að finna og þá ódýrustu.
Dýrustu miðana er hægt að finna á tónleikunum Komdu um jólin í Eldborgarsal Hörpu. Þar koma fram Birgitta Haukdal, Stefán Hilmarsson, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunnar Óla og Vignir Snær. Verðbilið á þessum stjörnuprýddu tónleikum er hins vegar mjög breytt.
Eldborgarsalur Hörpu. Tvær sýningar 5. desember
Verð: 6.900 – 18.900 krónur
Næst dýrustu miðana má finna í Breiðholtinu þar sem rapparinn Emmsjé Gauti treður upp ásamt tvíeykinu Úlfi Úlfi, Daníel Ágústi, Saint Pete og fjölda leynigesta. Emmsjé býður hins vegar upp á sérstaka fjölskyldusýningu, styttri útgáfu þar sem verðið er mun lægra.
ÍR heimilið. 18.-20. desember
Fjölskyldusýning: 5.990 - 8.990 krónur
Almennar sýningar: 10.990 – 15.990 krónur
Það er viðeigandi að Vitringarnir 3 séu í þriðja sæti. Sýningin þeirra Eyþórs Inga, Friðriks Ómars og Jógvan Hansens hefur slegið í gegn og eru nú hvorki meira né minna en 20 viðburðir skráðir í Silfurbergi í Hörpu, margir af þeim uppseldir.
Silfurberg í Hörpu. 27. nóvember til 22. desember
14.999 krónur
Fáir eru jafn sjóaðir í jólatónleikabransanum og Baggalútsmenn. Þeir troða upp sex sinnum í Háskólabíó og tvisvar í Hofi á Akureyri þetta árið ásamt góðum gestum.
Hof Akureyri. 27. – 28. nóvember
Háskólabíó. 5. - 19. desember
13.990 krónur
Sigga Beinteins mun syngja sín helstu jólalög ásamt vel völdum jólaperlum í Lindakirkju. Með henni verða hljóðfæraleikarar sem hafa leikið með henni um árabil.
Lindakirkja. 12. desember
12.990 krónur
Jólaljós - Hátíðartónleikar Ara Ólafs og Dísellu
Óperusöngvararnir Ari Ólafsson og Dísella Lárusdóttir flytja saman klassíska tónlist ásamt sígildum jólalögum í Norðurljósasal Hörpu.
Norðurljós í Hörpu. 13. desember
10.990 – 12.990 krónur
Jólin enn á ný með Margréti Eir
Að fara á tónleika hjá Margréti Eir er orðinn fasti í jóladagskránni hjá mörgum. Í þetta skipti eru jólatónleikar hennar jafn framt útgáfutónleikar nýrrar plötu sem hún flytur ásamt hljómsveit.
Salurinn í Kópavogi. 3. desember
11.250 – 12.500 krónur
GDRN og Magnús Jóhann - Jólatónleikar á Þorláksmessu
Í þriðja skiptið troða söngkonan GDRN og píanóleikarinn Magnús Jóhann upp á jólatónleikum. En þau hafa einnig gefið út tvær hljómplötur saman.
Háskólabíó. 23. desember
6.990 – 11.990 krónur
Í syngjandi jólasveiflu - Jólalög Geirmundar Valtýssonar
Á þessum tónleikum flytja söngvararnir Ari Jónsson, Berglind Björk Jónasdóttir, Daníel E Arnarsson og Heiða Ólafsdóttir jólalög eftir skagfirska sveiflukónginn Geirmund Valtýsson.
Salurinn í Kópavogi. 5. desember
9.900 – 10.900 krónur
Á þessum jólatónleikum koma fram óperusöngvararnir Sigríður Ósk Kristjánsdóttir,
Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú) og Gissur Páll Gissurarson ásamt hljóðfæraleikurum og flytja blöndu jólasöngva og sálma, íslenskra og erlendra.
Seltjarnarneskirkja. 4. desember
9.800 krónur
Poppstjarnan Bríet mun flytja nokkur af sínum uppáhalds jólalögum í bland við eigin tónlist.
Sjálfsstæðissalurinn (Gamla NASA). 18. desember
9.500 krónur
Jólakabarett MC Gunnellu Hólmarsdóttur ásamt Önnu Margrétti Káradóttur, Svölu Björgvinsdóttur, Love Guru og hljóðfæraleikurum.
Austurbæjarbíó. 4. desember
8.990 krónur
Geir Ólafs - Las Vegas Christmas Show
Að þessu sinni eru það Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Richard Scobie, Arney Ingibjörg, Helga Möller og Rúnar Þór sem syngja með Geir á hans árlegu jólasýningu sem er sú ódýrasta af stóru jólatónleikunum. Hægt er hins vegar að bæta við mat og fordrykk til að fá almennilegt jóla dinner and show.
Gamla bíó. 3.-6. desember
6.900 krónur
(með mat og fordrykk 19.500 krónur)