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Vonskuveður skellur á landinu: Fólk hvatt til að halda sig innandyra

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Föstudaginn 13. nóvember 2026 07:33
Veðrið verður víða mjög leiðinlegt.

Veðurstofan hefur gefið út fjölda veðurviðvarana vegna óveðurs sem gengur yfir landið í dag og á morgun. Appelsínugular viðvaranir taka gildi á Norðurlandi síðdegis og síðar á Austfjörðum og Suðausturlandi. Á síðarnefnda svæðinu er varað við vindhviðum sem geta náð allt að 50 metrum á sekúndu.

Talsverð snjókoma verður norðanlands í dag og víða allhvass eða hvass norðvestan- og vestanvindur. Búast má við að færð spillist verulega þegar líður á daginn.

Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands gengur í norðan stórhríð á Norðurlandi í kvöld og síðar austanlands í nótt. Á sama tíma verður úrkomulítið sunnanlands, þótt þar geti einnig orðið mjög hvasst.

Ferðalög ekki ráðlögð á Norðurlandi

Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 15 í dag og gildir til klukkan 23:30. Þar er spáð norðan- og norðvestanátt, 18–25 metrum á sekúndu, ásamt talsverðri snjókomu og skafrenningi.

Sérstaklega er varað við slæmu veðri á fjallvegum og á Tröllaskaga. Skyggni getur orðið afar lítið og færð erfið. Veðurstofan ráðleggur fólki að vera ekki á ferðinni.

Sambærileg appelsínugul viðvörun tekur gildi á Norðurlandi eystra klukkan 17 og stendur til klukkan tvö í nótt.

Gular viðvaranir hafa einnig verið gefnar út fyrir Vestfirði, Breiðafjörð og Faxaflóa vegna hríðarveðurs og erfiðrar færðar.

Hviður allt að 50 metrum á sekúndu

Óveðrið færist austur yfir landið í nótt. Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Austfjörðum upp úr miðnætti og gildir til klukkan 10 í fyrramálið. Þar er spáð norðan- og norðvestanstórhríð með vindhraða á bilinu 18–25 metrar á sekúndu.

Á Suðausturlandi er hins vegar hætta á sérstaklega öflugum vindhviðum. Þar tekur appelsínugul viðvörun gildi klukkan fimm í fyrramálið og stendur til klukkan 11.

Spáð er norðvestanstormi eða roki með vindhraða á bilinu 18–25 metrar á sekúndu. Vindhviður geta hins vegar náð 45–50 metrum á sekúndu, einkum austan Öræfa.

Veðurstofan varar við því að staðbundið tjón geti orðið á mannvirkjum og hvetur fólk til að halda sig innandyra. Jafnframt er ráðið frá ferðalögum á svæðinu meðan óveðrið gengur yfir.

Kólnar aftur á morgun

Á miðhálendinu verður einnig vonskuveður frá því í kvöld og fram á laugardagsmorgun. Þar er spáð 15–25 metrum á sekúndu, talsverðri snjókomu og skafrenningi. Veðurstofan segir að skyggni verði lítið og vegir ófærir. Ekkert ferðaveður verði á hálendinu.

Framan af laugardegi verður áfram vonskuveður austanlands en smám saman dregur úr vindi og ofankomu. Vestanlands verður veðrið mun skárra.

Víða verður frost í dag en heldur mildara í kvöld. Á morgun kólnar hins vegar aftur og þá verður frost um allt land.


 

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