Hafa samband
DV
Fréttir

Erfiðara að fá vinnu og atvinnuleysi á uppleið

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Laugardaginn 14. nóvember 2026 14:03

Erfiðara er að fá vinnu nú en fyrir ári síðan, samkvæmt greiningu BHM. 

RÚV greinir frá þessu. 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar mældist atvinnuleysi 5,9% í september en var 4,8% á sama tíma í fyrra. Samkvæmt niðurstöðurm BHM var hlutfall fólks sem vantar vinnu eða vill vinna meira en það gerir 14% í september og hefur ekki verið hærra í fimm ár. Lausum störfum hefur fækkað um 35% frá því á sama tíma í fyrra. 

Rúmlega 1.700 manns hafa verið á atvinnuleysisskrá í meira en ár og er það um 10% fleiri en áður. 

Í síðastliðnum september sögðu,samkvæmt könnun Gallup, 13,6% fyrirtækja að þau vantaði fólk í vinnu en um 30% ætluðu að fækka starfsfólki á næstunni fremur en að fjölga því. 

Fleiri fréttir