Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“

Erlend kona greinir frá því að hún sé föst á Íslandi í greipum kærasta síns. Þegar hún hafi viljað fara í þungunarrof hafi hann komið í veg fyrir það. Nú eigi þau saman lítið barn sem hún kemst ekki með úr landi vegna hans.
Konan, sem er frá ónefndu Evrópulandi, greinir frá raunum sínum í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit. En hún býr á landinu með kærasta sínum, sem er frá Póllandi.
Hún segir að þegar þau kynntust fyrir nokkrum árum hafi hann virst vera mjög indæll náungi, vingjarnlegur og hugulsamur. Þau felldu saman hugi og ekki liðu nema nokkrir mánuðir þar til hún var orðin ólétt. En það var ekki það sem konan vildi á þessum tímapunkti. Þau höfðu aðeins verið saman í stutta stund og henni fannst sem sambandið væri ekki komið á þann stað að þau ættu að byrja að byggja saman fjölskyldu.
„Hann sannfærði mig um að halda barninu,“ segir konan. „Hann sagðist alltaf hafa viljað eignast barn, hann sé sá eini í fjölskyldunni sem eigi ekki barn.“
Hafi hann sagt að hann yrði besti pabbinn og allt yrði í góðu lagi. Segir hún að í dag elski hún barnið sitt meira en allt annað en að hún sé í vonlausum aðstæðum með kærastanum.
„Á þessum tíma bjuggum við ekki saman. Við fórum að leita að íbúð og fundum loksins eina og fluttum inn. En eftir að við höfðu verið þar í einn mánuð fór hann að sína sitt rétta andlit,“ segir hún.
Konan segir að þetta hafi byrjað með leiðinlegum athugasemdum hans við og við. Svo hafi hann byrjað að drekka óhóflega, reykja kannabisefni og sennilega eitthvað sterkara en það. Óvildin jókst og hann hafi byrjað að kenna henni um allt.
„Hann grætti mig svo oft. Ég hef læst mig inni í svefnherbergi til þess að komast frá honum og hvernig hann er. En hann bankaði alltaf á hurðina eftir einhvern tíma og baðst afsökunar á hegðun sinni. Þetta væri ekki honum að kenna,“ segir hún. „Hann sagðist ætla að hætta að drekka þegar barnið væri fætt. Ég var heimsk að trúa honum.“
Konan segir að ástandið sé enn þá ömurlegt, jafn vel verra en áður. Ofan á framkomuna, drykkjuna og eiturlyfjanotkunina þá sýni hann af sér kynþáttahatur, hatur gegn samkynhneigðum og trans fólki.
„Ég hef sagt honum að ég vilji fara frá honum með barnið, en því miður hef ég engan stað til að fara á. Ég á enga vini eða fjölskyldu hérna,“ segir konan.
Þá hafi hann haft í hótunum við hana. Sagst ætla að eyðileggja líf hennar, jafn vel drepa hana og sjá til að hann fái einn forræði yfir barninu. Hún fái aldrei að hitta það. Hann noti það gegn henni að hún hafi viljað fara í þungunarrof.
„Ég vill barnið mitt meira en allt annað,“ segir hún. „Barnið mitt er heimurinn minn.“
Hafi hún byrjað að skrifa niður það sem hann gerir og tekið ljósmyndir af því hvernig hann gengur um. Hún kæri sig ekki um að barnið sé innan um allt þetta áfengi og fíkniefni. Þá hafi hún tekið upp hljóðupptökur einnig.
„Ég vildi óska þess að ég gæti fengið ein umsjá barnsins og flutt með það heim til míns heimalands,“ segir hún að lokum. Hún hafi haft samband við Sýslumannsembættið en aðeins fengið þau svör að hún ætti að hringja í lögregluna næst þegar hann yrði mjög reiður. Ekkert um hvort hún gæti flutt heim til sín.